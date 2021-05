Yuri no solo tuvo ansiedad y caída del cabello como secuelas del COVID-19, sino que la cantante confesó que también tuvo episodios de diarreas explosivas que la llevaron a usar pañal; además de que en una ocasión le ganó y ensució de excremento un costoso vestido Versace.

Así lo compartió Yuri en entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda, comunicadora a la cual le externó que los ataques la llevaban a hacer de baño en cualquier lugar.

Por ello la cantante optó por usar pañal: sin embargo, esa protección no la salvó de que se le saliera la diarrea durante la grabación de un video musical.

"En diciembre tuve muchas diarreas, casi casi me hacía popo donde cayera. En mi último video me acuerdo que me prestaron un Versace divino. Pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar y dije, bueno ya si se encoge pues ya lo tendré que pagar”, relató.

“Los muchachos de la filmación me decían, '¿señora pero qué le paso?’, Tengo secuelas de COVID, porque iba y venía, me tuve que poner un pañal casi, casi, sí la pasé muy mal", agregó