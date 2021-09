Carmen Campuzano humilla a fan que se burló de su nariz

Hace algunos meses Carmen Campuzano sorprendió a sus fans al presumir su nueva nariz, la cual fue reconstruida por un cirujano mexicano. No obstante, eso no le impidió a un internauta burlarse de su apariencia, lo cual la famosa no toleró.

Y es que el usuario @TORRESrobe le preguntó en tono de burla: “¿Cómo le hacen una prueba de PCR a Carmen Campuzano?”.

Carmen Campuzano no se dejó y rápidamente humilló a su detractor, quien no se tardó en hacer privadas sus cuentas de redes sociales.

Así humilló Carmen Campuzano a su crítico

Carmen Campuzano no se tocó el corazón y le respondió a su detractor con un duro mensaje:

“Con cuidado y ya, baboso”, palabras que fueron aplaudidas por los fans de la actriz, quien no se limitó a dar esta respuesta.

Y es que la Campuzano no sólo expuso e hizo públicos otros comentarios de mal gusto de @TORRESrobe, sino que lo acabó con un tuit fulminador:

“Para que veas que sin mí tu cuenta y existencia pasan desapercibidas”, remató Campuzano.