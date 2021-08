Fan critica a Alan Estrada por sus canas y él lo humilla: "No somos generación de cristal"

El actor y youtuber Alan Estrada destruyó a un internauta que le señaló sus canas, le pidió “no envejecer” y lo llamó “generación de cristal”.

El pleito ocurrió en Twitter, lugar donde un internauta respondió un tuit de Alan estrada diciéndole que notó que el actor de 40 años tenía canas.

“Oye @alan_estrada me estoy viendo una maratón tuya de todos los vídeos desde diciembre 2019 ..y estoy notando que tienes canas. WTF no envejezcas”, señaló la persona.

Ante ello, Alan Estrada respondió sarcásticamente que no se había dado cuenta de que tenía canas:

A la gente le salen canas, y gracias por decírmelo, como no tengo espejos no me había dado cuenta. https://t.co/iRBJ7U2cbi — Alan Estrada (@alan_estrada) August 7, 2021

Alan Estrada destruye a su crítico “Boomer”

En vez de dar por muerto el tema, el internauta llamó “generación de cristal” a Alan Estrada y sacó a colación un tema de “moda” que nada tenía que ver con el tema y además quiso justificar su toxicidad.

Joder todo lo que hace un comentario sobre unas "simples canas"...dejen el drama generación de cristal! Que igual visten ropa de "moda" x el hecho que otros la usan y no dicen nada! Ya dejen el show, mi comentario era pq tenía tiempo sin ver a @alan_estrada y me sorprendió — JG (@ja23gonz) August 7, 2021

Sin embargo, le salió el tiro por la culata, pues Alan Estrada lo humilló rotundamente al decirle que él pertenece a la generación que no tiene “aguatar gente imbécil”.

“Me llamas generación de cristal cuando a ti lo que te hace ruido es que alguien tenga canas. No vato, no somos la generación de cristal, somos la generación que no tiene porqué aguantar gente imbécil y eso, es lo que realmente te molesta”, explotó.

Me llamas generación de cristal cuando a ti lo que te hace ruido es que alguien tenga canas. No vato, no somos la generación de cristal, somos la generación que no tiene porqué aguantar gente imbécil y eso, es lo que realmente te molesta. https://t.co/U2xjXtHLKV — Alan Estrada (@alan_estrada) August 7, 2021

Tras ello, Alan Estrada aseguró que hay generaciones, como la de su detractor, que cree que ofender está bien.