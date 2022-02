Marta Guzmán revela entre lágrimas que le detectaron cáncer ¿Su vida se apaga?

La conductora Marta Guzmán está iniciando la que será quizá la batalla más dura y mortal de su vida, pues reveló entre lágrimas que le detectaron cáncer de mama.

Fue durante el programa "El Chismorreo", el cual conduce, el espacio en el que Marta Guzmán rompió el silencio respecto a su estado de salud y adelantó que su participación en el show podría cambiar, pues se enfocará en cuidar de su salud y atender la mortal enfermedad.

"Van a haber cambios físicos y va a haber días que me voy a tener que ausentar. No quería llorar, en diciembre me operaron de un tumor en el seno derecho y resultó ser cáncer. Se quitaron ganglios, se detectó a tiempo afortunadamente", señaló devastada Marta Guzmán.

Marta Guzmán también dio a conocer que actualmente está en un tratamiento de quimioterapias y que se sometió a una cirugía de seno para que le removieran un tumor.

Sobre las quimioterapias que tomará dijo que son “para prevenir que regrese, sí me lo pudieron quitar. Voy a necesitar quimioterapia, radiaciones y terapia hormonal".

Será este 11 de febrero cuando Marta Guzmán se someta a su primera quimioterapia.

