Lucía Méndez afirma que se cura del COVID con un perfume con feromonas

Hace un par de semanas Lucía Méndez anunció que se había infectado de COVID; ahora, la famosa causó polémica al afirmar que se está curando del virus gracias a un perfume con feromonas.

A través de su Instagram, Lucía Méndez subió un video en el que le contó a sus fans que su perfume con feromonas tiene la milagrosa capacidad de curar las secuelas del COVID.

“Quiero decirles que voy mejor con las secuelas de COVID, pero lo que me ha ayudado muchísimo son mis perfumes de feromonas, estarme poniendo en la piel, no en la ropa, solamente en la piel la feromona con las fórmulas que yo he hecho a través de mis perfumes de feromonas”, dijo.

De acuerdo con Lucía Méndez, las feromonas de sus perfumes hicieron que su apetito mejorara.

“Tu estado de ánimo cambia, sube, te sientes mucho mejor, tienes más brillo, más ánimo. La feromona me ayudó a comer porque yo no podía comer, como que me afectó el paladar, el gusto, todo me sabía muy salado, muy raro”, apuntó.

Asimismo, Lucía Méndez aseguró que las feromonas tienen beneficios para mejorar el estado de ánimo, el cual decae durante la infección de COVID.

“Lo más importante para alguien que le dé COVID es el estado de ánimo, el no estar deprimido, el estar bien, el tratar de comer, de seguir adelante, claro, con los médicos, eso es lo más importante. Número uno son los médicos, luego las feromonas”, señaló.

