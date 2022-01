Lucía Méndez se infecta de COVID ¡en su cumpleaños!: "Es una prueba de Dios"

Todo apunta a que Lucía Méndez está teniendo su peor cumpleaños de toda la vida, pues la famosa dio positivo al COVID justo el día que llegó a los 67 años de edad.

Así lo reveló Lucía Méndez a diversos medios de comunicación, mismos a los que les detalló que está infectada de la variante Ómicron.

“Muchas gracias a todos por felicitarme que mañana es mi cumpleaños, estoy muy feliz por eso. Esto es una prueba de Dios, agradeciéndole por esta prueba de vida maravillosa, al mismo tiempo que peligrosa y no muy agradable, el COVID, el Ómicron”, señaló la famosa.

Lucía Méndez compartió con la prensa cómo han sido sus síntomas, los cuales fueron bastantes fuertes e incluso sintió que se iba a morir y que “veía a la virgen”.

"Estoy como mareada, ya estoy con medicamentos, con mi médico, pero sí sábado y domingo sentí verdaderamente la impresión de que te dé COVID, el cuerpo roto, algo impresionante que jamás se me va a olvidar”, apuntó.

“(El virus) me ha llevado a pensar que no es ‘por qué', sino ‘para qué', para fijarme más en la salud, tomar las cosas con más calma, no hacer tantas cosas a la vez; tantas cosas que recapacitas, estar bien con la familia... Me ha servido como lección divida a estar con la fe, con la luz, no hay de otra, la situación en el mundo está muy extraña", remarcó Lucía Méndez.

