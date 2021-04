Lucía Méndez aseguró que es el gran amor de la vida de Luis Miguel, declaraciones que dijo no son invento suyo, sino que tienen sustento documental.

Así lo reveló Lucía Méndez a los medios de comunicación; y afirmó que es en el libro de Javier León Herrera, “Luis Miguel: la historia: La verdad sobre la vida del cantante”, donde está escrito que ella fue el amor de la vida de Luismi.

“No puedo decir que no porque está en un libro. Él ya tenía 28 años. Yo nunca lo había dicho, jamás en mi vida me atreví a hablarlo, pero sí fui el amor de su vida. Fue padrísimo, divino, pero como 10 años después fue cuando me citó y me dijo hasta de lo que me iba a morir porque estaba enojado conmigo y luego me dijo, para tu ego, eres el amor de mi vida”, compartió la actriz.

Méndez señaló que no dijo nada al respecto por el respeto que le tiene a Luis Miguel y agregó que no prosperó el romance porque decidió dejar al “Sol” por Pedro Torres.

Además, entonces Luis Miguel le había dicho que tenía 20 años, cuando en realidad era un menor de edad de 17.

“Sí, yo le dije adiós, no descubrí nada, pero oye, él me dijo que tenía 20 y tenía 17 comadre, imagínate en qué problema estaba metida y él se fue a Acapulco y ahí conoció a Mariana Yazbek, ahí fue entonces de ahí me agarré yo y salí con Pedro Torres”, relató.

Lucía Méndez aseveró que cuando le dijo a Luis Miguel que lo iba a dejar por otro, el cantante enfureció.

“Nada más se enojó, me dijo: ‘eres mala’. Le dije que ni modo, pasaron las cosas así, se desahogó y al final terminamos diciendo así es la vida, no era bueno para mí por los años”, compartió.