Enrique Guzmán reaparece en "Hoy" y critican a conductores por "limpiar" su imagen

Enrique Guzmán reapareció en el programa “Hoy” para hablar respecto a su situación luego de que Frida Sofía lo acusó de abuso sexual y ambos emprendieran acciones legales. Sin embargo, los conductores de la emisión fueron criticados por intentar “limpiar” la imagen del cantante.

Fue este lunes cuando Enrique Guzmán acudió al programa, donde fue entrevistado por Raúl Araiza y Martha Figueroa, presentadores que, al inicio de la charla, calificaron al artista de ser alguien "digno" envuelto en una polémica.

Enrique Guzmán aseguró que no sabe cómo sentirse ante lo sucedido y afirmó, de cuenta nueva, que desconoce que pasa por el cerebro de Frida Sofía al acusarlo de abuso sexual.

“Estoy en la mejor disposición de cooperar con ustedes. Si ustedes me informan… no conozco en el momento en el que me encuentro. Ha sido sorpresa total y no sé qué decir. No entiendo en qué momento su mente cambia de engrane y es otra persona. Habrá que hacer una serie de estudios de por qué tiene esos clics sin que sepa uno por qué, sin razón", dijo.

Agregó que no sabe cómo “levantar la cabeza” y que le duele que una de “sus pequeñas” lo acuse de abusarla sexualmente.

"No sé qué hacer porque no tengo una sino cinco nietas y un nieto. No sé si está bien, mal, si está sola, no sé qué le pasa. Quisiera ir a decirle aquí estamos, pero no es fácil. Pero al verme hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible. No sé cómo levantar la cabeza”, apuntó.

Esto dijeron los conductores de Hoy

Tras la entrevista, Raúl Araiza dijo que vio a Enrique Guzmán con mucho dolor y demacrado; agregó que el tema del abuso sexual no debió de hacerse público.

"Se le ve con mucho dolor, un tema que debió haber sido no público, pero en muy en lo personal muy decaído. A él se le ve demacrado. Es otro", señaló.

Por su parte, Galilea Montijo dijo se trataba de un caso muy difícil, pues "todos tenemos un abuelo, es difícil. Lo mejor es que se arreglen entre ellos".

Estos comentarios desataron la furia de los internautas, quienes acusaron a los conductores de intentar “limpiar” la imagen pública de Enrique Guzmán.

"El Negro Araiza más no pudo lamerle las botas", "Es un actorrrrrrrr Araiza sabe cómo dar lastimaaaaaaa", "No dijo que no daría entrevistas, pero la lana es la lana", "y no digan que no se ponen de ninguna parte, porque los dos que le hicieron a entrevista si están opinando no solo informando", fueron algunas de las críticas.