Frida Sofía muestra FOTO de cómo reaccionaba con Enrique Guzmán de niña

Frida Sofía compartió con sus seguidores una fotografía en la que muestra la manera en que reaccionaba de niña cada vez que estaba cerca de su abuelo Enrique Guzmán, a quien acusa de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía cinco años.

Fue en su Instagram el espacio donde la joven subió una imagen, en respuesta a los fanáticos de su abuelo quienes continuamente le piden que proporcione pruebas que sustenten sus señalamientos.

En la foto aparece siendo una niña, su madre Alejandra Guzmán la carga mientras tiene frente a ella a Enrique Guzmán, la expresión de la joven es de terror.

“Para tod@s los que quieren pruebas ... perdón que no tenia como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad !!! pero UNA FOTO DICE MAS QUE 1000 PALABRAS”, fue el mensaje con el cual acompañó la postal.

Enrique Guzmán demandará a Frida Sofía

Enrique Guzmán aseguró en una entrevista que concedió a la revista TvNotas que abrirá un proceso legal en contra de su nieta, luego de que ella lo denunciara públicamente.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, expresó.

Enrique y Alejandra Guzmán Especial

Asimismo, el cantante aseguró que no es “un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede ese estigma”, apuntó.