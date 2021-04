Enrique Guzmán demandará a Frida Sofía con apoyo de Alejandra Guzmán

Enrique Guzmán reveló que abrirá un proceso legal en contra de Frida Sofía, con apoyo de Alejandra Guzmán, luego de que su nieta lo señalara por abuso sexual cuando apenas tenía cinco años.

En una entrevista para TV Notas, Enrique Guzmán aseguró que llegará “hasta las últimas consecuencias” y que la legalidad del asunto en contra de Frida Sofía la llevará a cabo uno de los abogados de Alejandra Guzmán, en Estados Unidos.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, comentó Enrique Guzmán.

Enrique Guzmán afirmó que tomó la decisión de demandar a Frida Sofía porque Alejandra Guzmán le facilitó el apoyo de sus abogados, además que las declaraciones de su nieta “le han hecho mucho daño”.

“Alejandra Guzmán me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma”, expresó Enrique Guzmán.

De acuerdo con la revista, Enrique Guzmán aseguró que la polémica por las acusaciones que hizo Frida Sofía la semana pasada, lo tiene “muy mal” y hasta quisiera meterse debajo de una piedra.

“Mal, todo esto me tiene muy mal... ¡Estoy que me lleva! ¿Qué quieren que les diga? Quisiera meterme debajo de una piedra y no salir por algún tiempo, aunque no me lo merezco”, declaró Enrique Guzmán.

Por otra parte, el padre de Frida Sofía se está asesorando para emprender acciones legales contra Enrique Guzmán e incluso Sergio Mayer brindó su apoyo a la hija de Alejandra Guzmán para actual penalmente.

EGC