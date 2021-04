Sergio Mayer dice que Frida Sofía aún puede denunciar penalmente a Enrique Guzmán

Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, señaló que el caso de presunto abuso sexual que vivió Frida Sofía aún no prescribe, por lo que ella todavía puede denunciar penalmente a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán.

“En el caso de Frida (Sofía), no prescribe; a partir de ahora las víctimas de abuso cuando eran menores de edad ya tienen hasta los 30 o 40 años de edad para poder hace la denuncia”, aseguró el diputado Sergio Mayer.

El legislador y actor dijo que lo más importante en este momento es escuchar a las mujeres víctimas de abuso sexual y que se hagan las denuncias correspondientes.

“Lo más importante es escuchar a las víctimas y que se abran los procesos, que hagan la denuncia y se haga un proceso legal. Yo no puedo juzgar, la justicia debe determinar si debe haber juicio”, dijo Sergio Mayer a los medios de comunicación que le preguntaron al respecto.

Frida Sofía denunció recientemente que su abuelo, el intérprete Enrique Guzmán abusó de ella sexualmente desde que ella tenía cinco años, algo que el cantante negó rotundamente en una entrevista para el programa Ventaneando.

Sergio Mayer indicó que desde agosto del 2020, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa en donde se amplió el plazo de prescripción con respecto a los abusos contra menores.

"Aprobamos una iniciativa donde se amplía el plazo para la prescripción de ese tipo de delitos, de abusos a menores. Entonces abre un panorama muy importante para esas víctimas, que sepan que no prescribe, o sea ya hay un margen mucho más grande y mucho más amplio para que las víctimas que tomen la decisión de hacer la denuncia por haber tenido abusos sexuales en la infancia sepan que lo pueden hacer y la parte importante es que abran, que lo digan, que lo expliquen y que tengan esa catarsis de hacer la denuncia y si no la hay, pues no habrá consecuencias jurídicas", explicó.

SERGIO MAYER HABLA CON EL PAPÁ DE FRIDA SOFÍA

El diputado Sergio Mayer también dio a conocer que ha tenido comunicación con Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, debido a que lo asesoró acerca de si ella todavía podría denunciar penalmente al cantante Enrique Guzmán.

“Yo sabía que Pablo tenía una duda sobre el tema de prescripción y yo le mandé lo que nosotros aprobamos en Cámara de Diputados, esa iniciativa donde se amplía el término de prescripción en temas de abuso a menores de edad, y todas las víctimas pueden ir y hacer la denuncia”, detalló.

Este domingo, Frida Sofía respondió a su madre, Alejandra Guzmán, quien ayer señaló que “ponía las manos al fuego” por Enrique Guzmán.

