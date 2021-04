Enrique Guzmán: “Nunca la he tocado nunca en mi vida”, así le responde a Frida Sofía

Enrique Guzmán habló en el programa Ventaneando acerca de las acusaciones que hizo su nieta Frida Sofía, quien aseguró que había abusado de ella sexualmente cuando ella tenía cinco años. “Te juro por mis hijos que nunca en mi vida le he puesto una mano encima… Niego totalmente que le haya puesto la mano encima a Frida, a mis otras nietas, a mis hijas…”, expresó el cantante.

En la entrevista concedida al programa Ventaneando, Pati Chapoy le preguntó: “¿Abusaste de tu nieta?”, a lo que Enrique Guzmán respondió: “En mi vida le he tocado un pelo a esa niña. Nunca la he tocado nunca en mi vida, ni de la cintura, ni de la mano, nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos nada más, no he podido tocar nunca a esa niña, lo juro por mis hijos, por los que me faltan, no he podido hacerlo, no soy capaz, no tengo manos para tocar a una niña, menos lascivamente”, aseguró.

Enrique Guzmán dijo no entender por qué Frida Sofía lo señalaba y especuló tenía que ver con el hecho de que Alejandra Guzmán le dejó de dar dinero.

“Lo único que pudo haber sido lo que detonó esto es que Alejandra (Guzmán) le retiró el dinero que tenía en el banco. Hace poco le retiró los gastos, si esa es la razón que le está moviendo el tapete a Frida, entonces ella está viendo con qué periodista ‘se ensarta’ para que le den una lana, para sacar dinero para vivir, no lo sé”, indicó el cantante, de quien hoy se difundió un video en el que presuntamente en una entrevista con Verónica Castro intentó hacerle tocamientos indebidos.

Enrique Guzmán también insinuó que Frida Sofía pudo haberse confundido. “La toqué cuando tenía cinco años, dice, ¿se acordará de alguna tocada de alguien y me culpe a mí?, no lo entiendo”, dijo.

Enrique Guzmán indicó que Frida Sofía es a la nieta que más quiere y a quien más ha apoyado, pero dejó de hablar con ella porque compartía en sus redes sociales conversaciones personales que tenían.

“Yo la apoyé mucho porque conozco a Alejandra y sé que no es fácil, quise respaldarla, luego vi que las platicas que sosteníamos por WhatsApp las publicaba”, contó.

Cuando se le preguntó qué haría acerca de las acusaciones de Frida Sofía dijo que no sabía qué hacer.

“De alguna manera soy el instrumento que utilizó para hacerse más daño a ella, buscó al que más quería, a ese le vino a decir que tuvo la culpa, se está defendiendo”, indicó.

CRITICAN A PATI CHAPOY POR ENTREVISTA CON ENRIQUE GUZMÁN

En alguna parte de la entrevista Pati Chapoy le comentó a Enrique Guzmán “yo te creo”, lo cual fue criticado por algunos usuarios de las redes sociales.

“Pati Chapoy no defiendas lo indefendible”, “Qué hace Pati Chapoy llorando”, “Me da asco este programa defendiendo a un abusador”, fueron algunos de los comentarios.

AG