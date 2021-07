Lucía Méndez insiste en que se le apareció Quetzalcóatl; muestra FOTOS y ataca a haters

Luego de que Lucía Méndez aseguró que se le apareció el mismísimo Quetzalcóatl, la actriz atacó a quienes la señalan de inventar cosas y además mostró fotos que considera son la evidencia de su encuentro con el dios-rey.

Hace un par de semanas, Lucía Méndez dijo que fue a pedirle permiso a Quetzalcóatl en el Popocatépetl para iniciar con un nuevo proyecto, ante lo cual el dios se le manifestó y le concedió su solicitud.

Tras ello muchas personas dudaron de sus palabras, por lo cual subió a su Instagram un post con fotos que según ella confirman y documentan su encuentro cercano del tercer tipo.

“¡Aquí la prueba de que estuve en presencia de Quetzalcóatl! Les comparto estas imágenes del ritual que realizamos hace unos años con aztecas, Xochiquetzal la diosa del amor y el mejor historiador del mundo para pedir el permiso de Quetzalcóatl y lanzar mi joyería”, escribió.

Las fotos de Lucía Méndez Especial

De acuerdo con Lucía Méndez, la prueba más contundente es una foto en la que se ve un águila volando, animal que asegura confirmaría la presencia de Quetzalcóatl.

“Me paré en medio de un cerro que estaba frente al Popocatépetl, pedí permiso para sacar mi joyería y llegó un águila (Quetzalcóatl)!! Se paró en frente de mí y me miró durante unos 16 segundos hasta que elevó el vuelo y se fue! Así supimos que tenía el permiso!!”, agregó.

Lucía Méndez ignora burlas de los “mentes enanas podridas”

Las fotos de Lucía Méndez despertaron distintos comentarios: desde los que la tacharon de inventada y crédula, y hasta aquellos que la acusaron de “hereje” y desviarse de “Jesús”. La actriz no se quedó callada y despotricó contra sus detractores:

“Tengo las pruebas, no sé si viste el águila… Opino que fue una experiencia padrísima, que se sigan burlando, no hay ningún problema, no; ya sé que son mentes enanas podridas, ya tenemos plenamente identificado quienes son”, apuntó.