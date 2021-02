"Mictlán", el videojuego que retrata y revaloriza la mitología mexica

De acuerdo con la mitología mexica, cuando una persona fallece su espíritu es transportado al Mictlán, el inframundo: un plano conformado por nueve regiones, que deben atravesarse en un periodo de cuatro años para alcanzar el descanso eterno.

La travesía inicia a las orillas del río Apanohuacalhuia, morada del monstruo acuático Xochitónal; ahí los difuntos se enfrentan a su primera prueba, pues únicamente podrán cruzarlo con ayuda de un perro, xoloitzcuintle.

Existen pocas representaciones gráficas del Mictlán, como la encontrada en el “Códice Vaticano A” y aunque las descripciones de sus regiones y parajes ofrecen posibilidades creativas infinitas que no han sido explotadas en los medios audiovisuales, como películas o videojuegos. En éstos últimos ya existen distintas visiones de cosmogonías como la griega y nórdica (“God of War”), la judeocristiana (“Darksiders” y “Dante’s Inferno”) o la japonesa (“Okami” y “Sekiro: Shadows Die Twice”).

Dar vida a una producción de categoría AAA basada en la mitología mexica y con talento mexicano parecería una reto igual de monumental que cruzar el inframundo; sin embargo, hay un "guerrero" que ya emprendió ese viaje: Guillermo Alarcón, director Meta Studios, está desarrollando “Mictlan: An Ancient Mythical Tale”, el primer videojuego RPG de mundo abierto creado en Latinoamérica con visuales cinematográficos que retratará a detalle la cultura milenaria mexicana.

Quinto Sol: génesis del videojuego "Mictlán"

Guillermo Alarcón, cineasta y realizador, nació en la Ciudad de México, pero creció en San Francisco, California, ciudad donde trabajó en una empresa tecnológica que dejó para emprender un viaje por el mundo que lo hizo visitar 97 países en 10 años.

“Siempre he estado obsesionado con las historias y culturas ancestrales; en los viajes conviví con culturas indígenas en lugares como Perú, Bolivia y el Amazonas, mientras buscaba información de los sitios arqueológicos totalmente olvidados por la historia moderna; incluso escribí dos libros de todo eso”, contó a La Razón vía telefónica desde Tokio, lugar en el que reside.

Arte conceptual de “Mictlán” que retrata a un gigante Quinametzin. Cortesía Guillermo Alarcón / Meta Studios

Tras asentarse en Japón y fundar hace siete años Meta Studios, agencia de creación de contenidos como comerciales y animaciones, la idea de crear un proyecto que enalteciera su cultura madre, de la cual es apasionado, se fue incubando en su mente, hasta que hace medio año decidió aprovechar los recursos y conocimientos de su equipo para incursionar en los videojuegos. "Comenzamos a hacer investigaciones, concebir arte conceptual y desde hace seis meses empezamos el desarrollo como tal”, contó.

“Mictlan: An Ancient Mythical Tale” es creado por un equipo de 50 personas, en su mayoría mexicanos, aunque también cuenta con talento internacional, pues el director de audio y arte son Francia y Singapur, respectivamente. Los adelantos que han mostrado lograron que el proyecto generara una creciente base de fans que, debido al apartado estético, han comparado al proyecto con juegos como “Dark Souls”, “Assassin's Creed” y “Ghost of Tsushima”, siendo este último la principal inspiración de Guillermo Alarcón.

Fotograma de demo de desarrollo de Mictlán. Cortesía Guillermo Alarcón / Meta Studios

Choque de civilizaciones

Alarcón adelantó que la historia de “Mictlán” estará situada durante el siglo XVI y que su narrativa iniciará con la llegada de los españoles a México. El juego contará con un mapa de 32 kilómetros cuadrados en el cual los jugadores tendrán la posibilidad de interactuar con culturas como los chichimecas, tlaxcaltecas o mayas, “hacer trueques, pactos de guerra y misiones secundarias que permiten introducir a las demás civilizaciones sin romper el esquema narrativo”, detalló.

Otra de las intenciones es que la producción esté hablada en su totalidad en náhuatl y lenguas originarias, a excepción de las partes que involucren a los españoles, que serán en castellano.

Arte conceptual de un guerrero Chalcayatl. Cortesía Guillermo Alarcón / Meta Studios

“En Mictlán queremos representar a los pueblos indígenas como son realmente, no crear personajes de la nada sino que cada uno de los individuos virtuales estén basados en personas reales. Por ello, el proyecto es ir a las distintas comunidades, hacer un registro de los rostros y convertirlos en modelos 3D”, añadió Alarcón.

Todo lo que se ha desarrollado hasta el momento cuenta con una base histórica que lo sustente, como vestimentas y pinturas corporales; para conseguirlo, Meta Studios se está asesorando con un equipo de arqueólogos y antropólogos, además de que está empleando referencias de códices y otro tipo de registros como relatos orales.

Arte conceptual de pintura facial basada en el dios Tezcatlipoca. Cortesía Guillermo Alarcón / Meta Studios

Narrativa cinematográfica

“Mictlán” contará con tres personajes principales, cuyas historias se unirán en un clímax “muy a la ‘Amores Perros’”: una noble azteca, un capitán español y un guerrero mexica. Éste último, desde su infancia, tiene visiones inducidas por una de las deidades que jugarán un papel importante en la narrativa, las cuales le muestran la inminente llegada de los conquistadores.

“Él va a estar atrapado entre el mundo espiritual y el mortal, en su su travesía viajará al Mictlán. Todo eso, incluido los flashbacks de su infancia, va a estar desarrollado con animaciones cinematográfica”, agregó Alarcón.

Para que la calidad de las actuaciones sea de primer nivel, Meta Studios busca que los personajes sean interpretados por actores profesionales de renombre internacional. Y Guillermo Alarcón ya tiene a uno de sus protagonistas: Horacio García-Rojas, estrella de producciones como "La Carga" y "Diablero", será el encargado de dar vida al guerrero mexica.

“Guillermo me buscó por redes, me platicó el proyecto y me enamoró”, afirmó emocionado García-Rojas en entrevista. “Los videojuegos tienen un nivel narrativo y visual impresionante, un ejemplo de ello es ‘The Last of Us’, son una extensión del séptimo arte: involucran un trabajo artístico muy importante y poderoso, y ‘Mictlán’ es un proyecto muy arriesgado que le volara la cabeza al mundo”, agregó.

Respecto a su personaje, compartió: “estamos pensando que se aborde su muerte en la lucha contra los españoles, que por ello baje al Mictlán y sepa que aún no ha cumplido su destino, por lo cual debe de atravesar el inframundo para tratar de obtener el favor de los dioses para regresar a terminar con su deber”.

Quien también ya forma parte del proyecto es Roco Pachukote, líder de La Maldita Vecindad. Encarnará a un tlamatini (sabio mexica), brindará a Meta Studios asesoría acerca de la cultura, historia y cosmogonía mexica, y participará con la creación de un tema musical para el juego.

Arte conceptual del tlamatini que interpreta Roco Pachukote. Cortesía Guillermo Alarcón / Meta Studios

“Roco se enteró y nos mandó una mensaje por Instagram. Él está muy involucrado en el activismo indígena y trata de hacer despertar el pensamiento de las culturas ancestrales, un tema en el que coincidimos mucho: ambos tenemos una búsqueda de resignificar nuestra historia, tanto a nivel estético como cultural, anímico y símbolo”, explicó Alarcón.

El cineasta también busca llamar la atención de Guillermo del Toro, para ver si le interesaría colaborar en la iniciativa. “Él ya ha participado en videojuegos, él más importante es “Death Standing”, con Hideo Kojima… además, nos gustaría tenerlo como personaje", indicó.

Arte conceptual del posible personaje de Guillermo del Toro. Cortesía Guillermo Alarcón / Meta Studios

Reapropiarse la cultura milenaria

Además de plasmar en todo su esplendor a los pueblos originarios, “Mictlán” también busca que, a través del formato de videojuego, el público mexicano revalorice el legado milenario y se sienta orgulloso de sus raíces indígenas. Espera ofrecer a los fans extranjeros una visión sin estereotipos y positiva de lo que realmente son los hijos de Aztlán.

“Es una búsqueda de cambiar narrativas, contarnos y vernos a nosotros mismos como mexicanos, con otros ojos: más allá del narcotraficante, el violador, el ‘bad hombre’, el blanco bueno y el moreno malo... sino lo que somos en realidad: un México más plural, diverso y mágico”, aseguró Horacio García-Rojas.

“En México existe mucho el clasismo y siempre hay clichés al respecto, pero siento que un proyecto como ‘Mictlán’ puede traer un nuevo balance a la forma en que los mexicanos viven y se apropian de su cultura, que las nuevas generaciones se sientan orgullosas de sus raíces indígenas, que tengan un apego con sus pueblos”, agregó por su parte Alarcón.

Ambos destacaron la importancia de que "Mictlán" sea un proyecto acerca de México hecho por connacionales, pues lamentaron que gran parte de los pocos retratos de las culturas mesoamericanas que se han hecho en los distintos medios audiovisuales siempre tienen una perspectiva extranjera.

“Se siguen viendo como algo muy ‘exótico’ y ajeno, por lo que, aunque sea bienintencionado, muchas veces terminan en caricatura: tienes de ejemplo ‘Las locuras del emperador’ con los incas, a 'Coco' con el Día de Muertos, y a Mel Gibson y su ‘Apocalypto’, donde los mayas fueron un pretexto estético”, apuntó la estrella de “Diablero”.

El actor afirmó que en el mismo país se han desaprovechado las posibilidades narrativas que los pueblos originarios ofrecen, situación que acreditó a la falta de interés por parte de las productoras en el tema: “estas historias no se cuentan porque a los ejecutivos, y a mucha gente, no les significan; les habla más una trama de un chavo que quiere ser rico y vivir en Santa Fe, que la vida de un guerrero prehispánico… la consideran a algo que solo le gustará a los concheros del Zócalo”, lamentó.

“Eso es una tontería, porque, justo a nivel estético, las culturas mesoamericanas ofrecen un abanico visual mítico e infinito; lo más cercano fue la serie de ‘Hernán’... pero desde la perspectiva de Cortés. Por ello “Mictlán” será una cosa muy poderosa, justo le va a dar a los gamers nuestra cosmogonía con una veracidad monumental”, añadió.

Es así que Horacio espera que “Mictlán” logre en los mexicanos lo que producciones como “Pantera Negra” y “Spider-Man: Miles Morales” produjeron en las comunidades afrodescendientes y latinas en Estados Unidos. “Nos hacen faltan héroes mexicanos mestizos e indígenas para, a través de ellos, revalorarnos a nosotros mismos”.

Representaciones de los mexicanos en otros videojuegos. Gerardo Núñez/La Razón

Hay talento, falta apoyarlo

“Mictlan: An Ancient Mythical Tale” actualmente se encuentra en fase de desarrollo y todos los gastos están corriendo a cargo de Meta Studios, empresa que gracias al proyecto agregó a sus giros el de “indie videogame developer”. Para lograr financiar el proyecto, la compañía lanzará una campaña de Kickstarter, pero para lanzarla necesitan el apoyo de la comunidad y que la gente se pre registre en la plataforma.

“Para que inicie necesitamos mínimo 10 mil prerregistros, vamos más de seis mil; con eso tenemos derecho a una campaña de recaudación de 1 millón de dólares, eso será suficiente para completar el proyecto de manera indie; además, Kickstarter nos está apoyando como proyecto ‘We Love’, lo cual hace que nos pongan en su publicidad y nos destaquen en su página”, detalló Alarcón.

Arte conceptual de un guerrero águila. Cortesía Guillermo Alarcón / Meta Studios

Tras la campaña, Meta Studios calcula invertir 18 meses en lo que resta del desarrollo, por lo cual aproximadamente a mediados de 2022 lanzará una versión Beta del juego, que será un incentivo dentro del Kickstarter, y que estará disponible para PC a través de Steam.

“Es para que los jugadores vayan probando el proyecto y nos den su feedback para arreglar los bugs o pulir otras cosas. El beta testing sería más o menos de seis meses, tras ello y hacer las mejoras estaría listo para su salida en consolas de última generación”, añadió.

Modelo 3D de un guerrero. Cortesía Guillermo Alarcón / Meta Studios

Paralelamente, Meta Studios está actualmente en pláticas con un publisher, “y en caso de cerrar tendríamos 50 millones de dólares para la producción; eso nos permitiría incluir a grandes villanos latinos, como Dany Trejo, el mismísimo Machete, para darle aún más feeling cinematográfico”.

Para lograr todo esto, Guillermo destacó la importancia de que el público no olvide que se trata de un proyecto 100 por ciento mexicano, pues de concretar todas las metas y aspiraciones, “Mictlán” podría desencadenar la industria de videojuegos mexicana, la cual a la fecha es muy pequeña.

“Creo que ‘Mictlán’ puede ayudar a impulsar el sector en el país y crear una nueva ola de desarrolladores nacionales; queremos que digan: ‘si ellos pudieron, yo igual’; queremos abrir esa puerta y que todos entren por ella”, finalizó.

AG