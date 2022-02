Chiquis Rivera revela que Lorenzo Méndez la golpeó y le escupió: "estaba ebrio y me agarró"

Chiquis Rivera rompió el silencio y contó los duros y devastadores detalles del infierno que vivió cuando estaba casa con Lorenzo Méndez, pues su ex no sólo la golpeó, sino que la humilló de maneras muy desgarradoras y tóxicas.

En entrevista para la revista “People”, Chiquis Rivera confesó que Lorenzo Méndez la humilló cuando le escupió en la cara y remarcó que en el año que estuvieron juntos los golpes y la violencia física eran pan de cada día.

"Estaba ebrio y me agarró por el cuello tras discutir y llegó a escupirme en la cara, mi hermano Johnny fue testigo de ello", contó.

La hija de Jenni Rivera incluso dio a conocer que justo antes de subirse al altar ya estaba dudando si casarse con su agresor y ahora ex esposo. No obstante, Chiquis apuntó que decidió casarse porque ya había invertido mucho dinero en la boda.

Chiquis Rivera hablará de todo esto y más en su libro “Unstoppable”, el cual lanzó este 8 de febrero:

“Fue muy difícil no decir nada y fue sanador irlo escribiendo. Escribí ‘Unstoppable’ para ayudar a las mujeres que están pasando por lo mismo y a la gente que puede reconocer la situación de abuso en gente cercana. Es un libro para las víctimas de violencia doméstica”, dijo durante la promoción.

Asimismo, la famosa aseguró que si Lorenzo Méndez quisiera arremeter contra ella y lo que publica en su libro, cuenta con testigos que respaldan cada una de sus palabras.

“No me preocupa porque estoy tranquila, porque tengo testigos. No estoy echando mentiras, no es para que él se vea mal. No quiero hacer nada para jamás dañar a alguien. Es parte de lo que pasó”, concluyó.

