Chiquis Rivera acusa a su tía de ocultar robos en empresas de Jenni Rivera (VIDEO)

La polémica entre la familia de Jenni Rivera continúa y es que Chiquis Rivera, la hija mayor de la Diva de la banda, acusó a su tía Rosie Rivera, de ocultar robos que se cometían en las empresas de su mamá, mientras estaba al frente de los negocios.

Chiquis Rivera hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram hablando sobre los bienes de su mamá y sobre la polémica auditoría que pidió su hermano Johnny López a las empresas de Jenni Rivera.

"Johnny nada más quería saber cuánto dinero había dejado mi mamá, confiamos al cien por ciento, básicamente lo que se quería hacer con esta contabilidad es saber cuánto dejó mi mamá, cuánto se le pagaba a Rosie, a Juan, al esposo de Rosie, no sabíamos nada… Johnny nunca dijo que Rosie era una ratera", dijo Chiquis.

La hija mayor de Jenni Rivera afirmó que, luego de que comenzara la ruptura familiar, Rosie Rivera les informó que dejaba su puesto, pero pidió una fuerte cantidad de dinero, 160 mil dólares.

El pasado 4 de diciembre Jacqie Rivera, otra de las hijas de la Diva de la Banda, dio a conocer a través de un comunicado de prensa que finalmente ella es la nueva directora ejecutiva de Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion.

En el comunicado aseguró que durante la administración de Rosie Rivera no hubo “delito, apropiación indebida o robo de fondos fiduciarios”.

Chiquis Rivera exhibe a Rosie Rivera por encubrir robo

Sin embargo, Chiquis Rivera dijo que su tía Rosie Rivera ocultó robos que se realizaron en las empresas de su mamá y mencionó que desaparecieron 80 mil dólares, los cuales se repusieron posteriormente.

“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces. Según se pagó el dinero Rosie. No sé cuánto tiempo, todavía tengo que ir a ver... cuánto fue, fueron como 80 mil dólares que se robaron, porque es eso, se lo robaron de Jenni Rivera Fashion”, señaló Chiquis Rivera.

La hija de la Diva de la banda indicó que Rosie pagó el dinero faltante y dijo que aunque su tía no robó no fue honesta.

“Según ya Rosie lo pagó todo y el contador... él se llama Luis Barajas y mi hermana Jacqie le preguntó: ‘¿Qué vamos a hacer con lo que pasó con esto?’, en ese entonces. Y él le dijo que lo iba a hacer como que fue un loan (préstamo), porque se regresó el dinero, pero eso no está bien. Quizá Rosie no es una ratera, quizá Rosie no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se le debe decir a ellos porque ellos son los de la herencia”, relató Chiquis Rivera.

Rosie Rivera le responde a Chiquis Rivera

Tras las declaraciones de Chiquis Rivera, Rosie publicó un video en redes sociales, en el que dijo que ella no iba a responder de manera pública sobre los asuntos de la familia y aseguró que ella solamente es una predicadora de la palabra de dios.

KR