Chiquis Rivera impacta con body paint y Lupillo Rivera la regaña por enseñar de más (FOTO)

Chiquis Rivera enamoró al mundo al compartir una serie de fotos en las que hace un espectacular y muy revelador body paint, el cual no le pareció nada a su tío Lupillo Rivera, quien la regañó por pasarse de sensual.

Y es que Chiquis Rivera decidió caracterizarse como Mystique de los X-Men, con un body paint total en el que cubrió completamente su cuerpo de azul, y haciendo sólo la censura necesaria en las partes más provocativas.

El body paint de Chiquis Rivera fue celebrado por todo el mundo, menos por Lupillo Rivera, a quien no le pareció que su sobrina se mostrara de esa manera tan atrevida.

Fue previo a los Premios De La Radio 2021 que Lupillo Rivera reveló que le había dado su opinión a Chiquis Rivera respecto a lo que ella hace con su cuerpo, cosa que ocurrió justo cuando se encontraron en el evento.

"Hasta ahorita la pude saludar, ya que anda ensayando. Ahorita en el ensayo dije voy a saludarla porque si no ya no la vuelvo a ver", inició Lupillo Rivera en sus declaraciones.

"También ya la regañé ahorita por andar vestida de azul, yo no sabía que era ella, Giselle me dijo: 'Esa es Chiquis', y dije '¡No!'. Se pintó toda de azul y dije 'Me voy a pintar yo de azul también y me voy a tomar una foto a ver qué dicen ellas", agregó el enemigo de Christian Nodal.

