Mayeli Alonso afirma que Lupillo Rivera no se casó y que es un ¡padre desobligado!

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, arremetió contra el cantante y aseguró que es mentira que ya se casó con Gisel Soto, además de que no le ha dado nada en tres años para la manutención de los hijos que engendraron.

En declaraciones a “El Gordo y la Flaca”, Mayeli Alonso tachó de mentiroso a Lupilllo y dijo que, si en verdad se casó con Gisel Soto, el evento y la celebración no hubieran pasado desapercibidos, como aseguró él.

“Es bien mentiroso… cuando alguien se casa, yo creo que es un momento tan importante que no te puedes callar y no le creo... quiero que me muestre eso”, señaló.

Lupillo Rivera es un padre desobligado, afirma

Por si fuera poco, Mayeli Alonso aprovechó la presencia de la cámara de televisión para denunciar que Lupillo Rivera no la ha apoyado económicamente para la manutención de los dos hijos que concibió con ella.

“Ese hombre no me ha ayudado ni con un dólar, con eso te digo todo”, sentenció.

“Yo llevo tres años manteniendo a mis hijos, echándole ganas con ellos. Nunca he recibido un dólar de él ni ningún tipo de ayuda, nada, al contrario, ni una llanta me cambia”, apuntó.