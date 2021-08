Lupillo Rivera le pidió matrimonio a Giselle Soto ¡en el funeral de su papá y con anillo de 1 dólar!

Tal parecer ser que Lupillo Rivera siempre estará en la sombra de Christian Nodal, pues se reveló que el cantante le pidió matrimonio a su novia Giselle Soto con un anillo de un dólar y en el funeral de su papá de ella.

Cabe recordar que Christian Nodal le dio a Belinda un anillo de 3 millones de dólares y cerró un restaurante para pedirle matrimonio. Y la manera en que Lupilla Rivera hizo lo propio con Giselle Soto, más que romántico fue tétrico.

Fue la misma Giselle Soto quien reveló cómo le pidió matrimonio Lupillo Rivera; en entrevista con “Hoy día”, la empresaria señaló su pareja le dio un anillo de poco menos de 20 pesos, confeccionado por su tía; esto durante en el funeral de su padre.

¿Qué dijo Giselle Soto de la propuesta de Lupillo Rivera?

“Desafortunadamente en mayo de este año perdí a mi papá. Ahí, en el funeral, le pidió permiso a mi mamá. Yo no me lo esperaba. Hizo que una tía mía hiciera un anillo de un dólar. Y dijo: ‘si esta mujer me acepta un anillo de un dólar, She’s the one'”, reveló.

Pese a lo peculiar de la situación, Giselle Soto aceptó casarse con Lupillo Rivera y confesó que sí espera tener una boda de ensueño, en la que quiere casarse de blanco y en la iglesia.

Finalmente, Lupillo Rivera reveló que el “Toro del Corrido” es “muy celoso” y que el primer día que lo conoció le dijo: “vas a ser mi esposa". Queda esperar cómo será el futuro de la intensa y tóxica pareja.