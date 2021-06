Lupillo Rivera presume el tatuaje con el que se tapó el de Belinda... y se burlan de el con MEMES

Fue hace unos días, después de que Belinda y Nodal anunciaron su compromiso, que se dio a conocer que Lupillo Rivera se había tapado su tatuaje de la cara de la cantante. Este viernes, el “Toro del Corrido” mostró cual fue el resultado y se convirtió en la nueva fuente de memes del Internet.

En un video que subió a Instagram, Lupillo Rivera señaló que decidió cubrirse el rostro de Belinda en su piel porque su actual pareja “merece su lugar”.

Además de taparse sus tatuaje Lupillo Rivera se va a tatuar cabello. Hasta aquí mi reporte Joaquín. pic.twitter.com/XfSjvqxfOw — La corneta negra (@lacornetanegra) June 11, 2021

“Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo. Cada mujer se merece su lugar y hay que darlo”, expresó.

Tras ello reconoció que había cometido el error de haberse tatuado la cara de Belinda:

¿Por qué Lupillo Rivera no hizo mejor esto? pic.twitter.com/GJjk5ZDorb — Diego Miranda ® (@eldiegomirandaa) June 11, 2021

“Sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos y ahorita hay que darle a mi mujer”, agregó.

Así quedó el tatuaje de Lupillo Rivera

Tras sus palabras, Lupillo mostró el brazo donde tenía el tatuaje: en vez del rostro de la intérprete de “Sapito”, ahora tiene una plasta de rayones negros.

Estaba yo sentado y L’rey traía un marcador y le pregunté ‘¿cómo me quitarías este tatuaje?’ y me lo empezó a pintar y así como me lo pintó, así quedó”, apuntó.

La cagas Lupillo Rivera, tan fácil que era hacer esto 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/jVkAnHbFwC — αпα ρασℓα ❀ (@Equissoypao_) June 11, 2021

Los internautas no tardaron en reaccionar y a compartir una infinidad de memes en los que se burlaron del cantante y su forma de “cerrar ciclos”.

La expectativa que tenía Lupillo Rivera de su tatuaje 😎 // La triste realidad 😭😭😭 pic.twitter.com/vhjtU4AODl — DAVID EL SANTO (@Donvazquez96) June 11, 2021

“Le quedó como el meme”, “Si de verdad respetaras a tu "prometida" ya hubieras dejado el tema o lo hubieras hecho sin tanto circo. Pero bueno”; “Rayón y cuánta nueva “; “cada vez que veas la mancha negra te vas a acordar de Belinda, querida”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron los fans a Lupillo.