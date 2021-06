Geraldine Bazán revela que ¡ya tiene novio! ¿De quién se trata? (VIDEO)

Tal parece ser que Geraldine Bazán está totalmente enamorada, pues la actriz reveló que disfruta mucho de su nuevo novio, un caballero hecho y derecho, y que no descarta casarse de nuevo.

Fue en enero pasado que la exesposa de Gabriel Soto dio a conocer que ya tenía una pareja, luego de su divorcio con el actor; sin embargo, no dio más detalles respecto a quién era.

En esta ocasión, Geraldine acudió al programa “Pinky Promise” y confirmó que está perdidamente enamorada de su pareja.

"Sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad", dijo. Además, reveló que su amante “afortunadamente” no forma del medio del espectáculo.

¿Quién es el novio de Geraldine Bazán?

Aunque Geraldine Bazán quiso mantenerse reservada respecto a nueva vida amorosa, su amiga Mariana Torres sí soltó la sopa:

“Se desvive por Geraldine y la quiere y la apapacha y la acompaña y la sube y la baja y qué quieres mi reina y mi amor, estás hermosa… Se desvive por ti. Me encanta", celebró.

Aunque ninguna de las dos reveló la identidad del afortunado, Geraldine señaló que no descartaría casarse de nuevo.

"No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente hoy, mañana y siempre, pero no sé, esta cuestión de casarse por la boda y por eso yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que una fiesta no es lo mismo que un matrimonio", dijo.