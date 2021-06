¿Cuánto pago Lupillo Rivera para rayarse el tatuaje de Belinda? ¡Te lo decimos!

Lupillo Rivera conmocionó y se convirtió en la burla del mundo al mostrar que se tapó el tatuaje de Belinda que tenía en el brazo con una plasta de rayas negras; pero ¿Cuánto le costó hacerlo?

Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules, fue el tatuador encargado de ponerle la tinta nueva a Lupillo Rivera; incluso fue él quien reveló al mundo que el “Toro del Corrido” se había cubierto el recuerdo de su amargo amor con la ahora prometida de Christian Nodal.

No sé si Lupillo Rivera se tapo el tatuaje de Belinda o le dió el Hongo Negro



Si tú te sientes mal o estás deprimido porque has tomado malas decisiones en la vida piensa en Lupillo y verás que lo tuyo es nada pic.twitter.com/o5JPa98qkc — Omar Ochoa (@OmarOchoaX) June 11, 2021

Tanke Rules contó a “Ventaneando” que Lupillo quería darle un “blackout” al tatuaje, y que incluso le enseñó al cantante diseños de catrinas y rostros, pero que no le interesaron.

“Fue una decisión que tomó Lupe. Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual. Él quería un blackout, sí, completamente. No quería saber nada más de él”, explicó.

Si el pendejo de Lupillo Rivera se iba a hacer esta pendejada, mejor se hubiera tatuado cabello. pic.twitter.com/Af0eGMssvO — PincheBuscaCulero (@busca_elFifas) June 11, 2021

Esto le costó a Lupillo Rivera taparse el tatuaje de Belinda

Tanke Rules aseguró que quizá en el futuro podría hacerle algo a Lupillo sobre el rayón para que se vea mejor.

En esta vida soy Lupillo Rivera pic.twitter.com/ZlKv7UgZO9 — Psicólogo amargado (@ProfeTalamantes) June 12, 2021

“Puede que duela un poco más, puede hacerlo mediante láser. Pero a él le gustan mucho los tatuajes, puede que le demos un retoque para taparlo por completo”, dijo.

Finalmente, Morales confesó que no le cobró ni un solo peso a Lupillo por hacerle el trabajo, pues está satisfecho con lo que la publicidad pueda beneficiar a su carrera.

Lupillo Rivera :Vengo a que me cubra un tatuaje

El tatuador: No se diga más pic.twitter.com/I9nYzW92tb — Javii (@JaviiSeven) June 12, 2021

“Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo porque seguía el chisme. Pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago”, apuntó.