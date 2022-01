¿Por qué Jenni Rivera sacó a su hija Chiquis Rivera de su testamento?

Hace unos días Chiquis Rivera, la hija de Jenni Rivera, acusó a su tía Rosie Rivera de ocultar robos que se cometían en las empresas de su mamá, mientras estaba al frente de los negocios.

Esto porque Chiquis Rivera habló sobre la polémica auditoría que pidió su hermano Johnny López a las empresas de Jenni Rivera: "Él nada más quería saber cuánto dinero había dejado mi mamá, cuánto se le pagaba a Rosie, a Juan, al esposo de Rosie, no sabíamos nada… Johnny nunca dijo que Rosie era una ratera", dijo Chiquis en un live.

Ante dicho escándalo, Rosie Rivera emitió una respuesta en la que señaló no iba a replicar dichos señalamientos de manera pública y aseguró que “ella solamente es una predicadora de la palabra de dios”.

Ante ello los fans se han preguntado por qué Jenni Rivera sacó a su hija mayor de su testamento, motivo por el cual Chiquis no recibió ni un solo centavo de los 25 millones de dólares de su mamá.

¿Por qué Jenni Rivera sacó a Chiquis de su testamento?

Y es que, durante sus últimos, Jenni Rivera tuvo un fuerte distanciamiento con Chiquis con problemas irreconciliables.

Y es que Jenni Rivera nunca le perdonó a su hija el haber tenido una supuesta aventura amatoria con Esteban Loaiza cuando el deportista era esposo de la “Diva de la Banda”.

Esta es una de las razones por las que se especula que Jenni sacó a su hija de su testamento; pero en una entrevista, Chiquis Rivera declaró algo que bien podría ser el motivo:

“Cuando me di cuenta de eso sí me dolió porque no sabía qué había pasado y con el tiempo fui entendiendo. En los correos mi mamá me explico algo muy importante, de por qué me quitó del testamento, pero yo siento que más bien era por mi novio”, dijo Chiquis.

