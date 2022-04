Acusan al rapero Charles Ans de presunto abuso, así responde él

El rapero Charles Ans fue acusado de presunto abuso sexual por una joven que denunció cómo ocurrió el supuesto ataque.

A través de la cuenta de Twitter MeTooHermosillo, una mujer compartió de manera anónima su historia en la que presuntamente Charles Ans la violó.

De acuerdo con lo señalado, el supuesto abuso sexual ocurrió en 2009 en una fiesta, cuando la presunta víctima se fue a dormir a un carro.

La mujer afirmó que “me desperté mientras él me estaba penetrando estando yo inconsciente, unos amigos de él pidiéndole que se apurara; se quitó cuando se dio cuenta de que estaba medio consciente y se hizo el tonto mientras se subía el pantalón”.

"No hago esta denuncia pidiendo que me crean, pidiendo que lo cancelen, no vengo pidiendo absolutamente nada. Alzo la voz para quitarme este peso de encima, porque por fin me animé con mi círculo cercano y de confianza a hablarlo", agregó.

Tras viralizarse la denuncia de presunto abuso sexual, Charles Ans compartió en las historias de su Instagram una serie de mensajes que han dado de qué hablar.

"Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y sobre todo por su confianza. Recuerda que siempre va a existir gente que le encantaría verte caer", dijo Charles Ans.

"Acá seguimos firmes, gracias por todo", finalizó el rapero, sin negar expresamente los señalamientos en su contra.

El mensaje de Charles Ans

