Sarah Nichols rompe el silencio tras denunciar al actor Jorge "N" por abuso: "Da mucho miedo hablar"

La actriz Sarah Nichols habló del proceso de denuncia que vive, luego de que acusó al actor Jorge “N” de haber abusado de ella.

La tarde de este martes 22 de marzo se llevó a cabo la audiencia en la que se dará a si el actor, quien participó en la serie “Guerra de Vecinos” y “Rosario Tijeras”, será vinculado a proceso.

Sarah Nichols ofreció una entrevista a Ventaneando y señaló que entiende por qué las mujeres tardan en denunciar a sus agresores. “Da mucho miedo hablar, lo sé porque lo he vivido, no juzgo a las que siguen callando porque yo también sentía esa presión y entiendo a las que callan”, dijo la actriz.

Sarah Nichols indicó que espera que las autoridades de Jalisco hagan justicia para evitar que más mujeres sean víctimas del actor Jorge “N”.

“Sinceramente ahora yo sé que no fui la primera a quien este hombre ha dañado, ha hecho mucho daño a muchas personas, y quizás si alguna de ellas o ellos hubieran denunciado, yo no estaría aquí hoy, entonces, aunque yo no haya sido la primera persona a quien este hombre le hizo daño, yo no me voy a cansar de buscar la justicia para asegurarme que voy a ser la última”, dijo.

Detienen a Jorge “N” por abuso

Hace unos días, el actor Jorge “N”, conocido por su nombre artístico Pascacio López fue detenido en la Ciudad de México y después trasladado a Jalisco por el presunto abuso sexual contra la actriz Sarah Nichols.

te puede interesar Usuarios se lanzan contra Luis de Llano y lo comparan con Sergio Andrade

En un comunicado emitido por la Fiscalía de Jalisco, que fue replicado por diversos programas, se detalló que la denunciante Sarah Nichols acusó a Pascacio López de presuntamente haber abusado sexualmente de ella en Guadalajara en el 2021.

“El señalado es Jorge Enrique P., quien fue ubicado en la calle Puebla, entre Salamanca y Cozumel de la colonia Roma, en la Ciudad de México, por lo que fue entregado a agentes de la Policía de Investigación quienes le cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra y lo trasladaron a nuestra entidad”, refirió el documento.

“El aseguramiento de dicha persona se llevó a cabo conforme lo establecen los protocolos policiales establecidos, además de que se le notificaron sus garantías individuales”, añade el comunicado.

La de Sarah Nichols no ha sido la única denuncia legal en contra de Pascacio López, pues Vanessa Bauche acusó en noviembre pasado al famoso de acoso laboral mientras grababan la serie Guerra de Vecinos de Netflix.

KR