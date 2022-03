Detienen al actor Pascacio López por presunto abuso contra Sarah Nichols

Pascacio López, conocido por participar en series como "Guerra de vecinos" y "Rosario Tijeras", fue detenido en Guadalajara luego de haber sido acusado de presunto abuso sexual por su expareja, la actriz Sarah Nichols.

El actor fue detenido en la Ciudad de México y posteriormente trasladado a Guadalajara, Jalisco, luego de que se giró una orden de aprehensión liberada por un juez de control, juicio oral y de ejecución penal especializada en violencia contra las mujeres.

En un comunicado emitido por la Fiscalía de Jalisco, que fue replicado por diversos programas, se detalló que la denunciante Sarah Nichols acusó a Pascacio López de presuntamente haber abusado sexualmente de ella en Guadalajara en el 2021.

“El señalado es Jorge Enrique P., quien fue ubicado en la calle Puebla, entre Salamanca y Cozumel de la colonia Roma, en la Ciudad de México, por lo que fue entregado a agentes de la Policía de Investigación quienes le cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra y lo trasladaron a nuestra entidad”, refirió el documento.

“El aseguramiento de dicha persona se llevó a cabo conforme lo establecen los protocolos policiales establecidos, además de que se le notificaron sus garantías individuales”, añade el comunicado.

La de Sarah Nichols no ha sido la única denuncia legal en contra de Pascacio López, pues Vanessa Bauche acusó en noviembre pasado al famoso de acoso laboral mientras grababan la serie Guerra de Vecinos de Netflix.

"Tienes que aceptar que no estudias, chingada madre. No lees tus guiones, no estudias tus textos, acéptalo", dijo Vanessa Bauche que López le habría dicho en estado de ebriedad.

