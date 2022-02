Susana Zabaleta confiesa que fue acosada por diversos actores: "Te metían la mano"

Susana Zabaleta es una mujer fuerte, empoderada y muy querida por sus fans, motivo por el cual la famosa rompió el silencio y reveló que en los 80 fue acosada sexualmente por diversos actores.

Así lo dio a conocer en entrevista con “Venga la Alegría Fin de Semana”, programa en el cual Susana Zabaleta celebró que varias de esas personas que la acosaron sexualmente y la trataron mal ya están muertas.

“Perras, muchas perras del mal, horrendas, unas ya están muertas… qué bueno, y actores horrendos que te metían mano y no podías decir: ‘este pu** me acaba de agarrar las nalgas’, no podrías decirlo, porque acuérdate que antes no existía eso… tú calladita te ves más bonita. Los ochentas fue una época horrenda, los actores nos trataron mal”, externó la actriz.

Susana Zabaleta no reveló las identidades de sus agresores, pero sí agregó que también diversos productores han querido utilizar su posición de poder para ligársela condicionando su salario.

“’Vamos a cenar y cenar y luego te doy tu pago’, y yo así de ¿cómo vamos a cenar y luego te doy tu pago? Y dijo sí y me hizo así como de… y le dije: ‘estás pero bien pend***, ¿qué te pasa? Claro que no, quédate con el pago y reviéntatelo hasta que te pudras”, apuntó Susana Zabaleta.

Finalmente, la actriz de “Sexo, pudor y lágrimas 2” remarcó que a lo largo de su vida ha sorteado esa clase de acosos gracias a que tiene un carácter fuerte.

rc