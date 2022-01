Kunno revela que fue víctima de abuso sexual: "Estaba medio inconsciente"

Kunno es uno de los influencers más polémico y detestado de las redes sociales, pero eso no justifica que sea agredido, menos cuando está vulnerable; y es que el famoso reveló que sufrió de abuso sexual cuando estaba medio inconsciente.

Así lo reveló Kunno al Escorpión Dorado, personaje al cual el tiktoker le reveló que el abuso sexual lo sufrió antes de ser famoso y cuando trabajaba en una disco de Monterrey.

Durante la charla, Kunno aseguró que en ese tiempo tuvo que aprender a pelear para defenderse de los violadores en potencia que pululan en los antros.

"Me enseñaron a pelear, es que a mí me tocaba mucho que en Monterrey me tenía que defender porque luego se aprovechaban mucho de mí... yo pasé por un abuso sexual, entonces por eso me tocaba defenderme", dijo.

Asimismo, Kunno señaló que su agresor sexual no fue una pareja o conocido suyo, sino un individuo que lo vio vulnerable y lo atacó.

"Se sabe que me gustaba mucho la fiesta. Yo antes era muy de fiesta, de hecho a mí en las discotecas me contrataban para bailar y ser como el host. Entonces en una de esas fiestas yo me pasé de la raya, estaba medio inconsciente y así fue como se aprovecharon", narró.

“Me tocó, y ahí fue cuando mis amigos me empezaron a ayudar a defenderme. Me ayudaron... Defendíamos, como nosotros también nos juntábamos con muchos de mi edad, yo tenía 18 en esa temporada y muchos tenían 17 o 16, nos tocaba a nosotros defendernos de cualquier cosa", agregó Kunno.

Finalmente, el famoso reveló que es capaz de tirarle los dientes a cualquier persona aunque se quiera pasar de listo con él: “Ahorita me da miedo pelearme y allá yo soltaba unos... Yo era Guillermo, no era Kunno. Me peleaba a mano cerrada y todo".

