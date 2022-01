Bárbara de Regil revela que fue abusada en un taxi: "me empezó a tocar la pierna"

Nadie está a salvo de ser víctima de abuso ni de los choferes y depredadores, ni siquiera Bárbara de Regil, pues la actriz reveló que fue agredida y abusada en un taxi.

Así lo dio a conocer Bárbara de Regil en el programa “El minuto que cambió mi destino”, espacio en el que narró cómo fue abusada por un taxista de Acapulco.

Bárbara de Regil Especial

"Salí de casa de un amigo en Costa Azul, en Acapulco, y me subí a un taxi, un vocho blanco con azul. Le dije: 'Llévame a mi casa', mi papá vivía del otro lado", inició en su relato.

Fue entonces cuando el taxista comenzó a agarrarle la pierna. Bárbara de Regil intentó huir, pero el sujeto la tomo del cuello.

Bárbara de Regil Especial

"Íbamos en el vocho y en eso frente a una plaza que es color azul el tipo me empezó a tocar la pierna. Abrí la puerta, me bajé corriendo, se estacionó, se bajó corriendo atrás de mí y me agarró del cuello y me dijo: 'Págame mamita'. Una cosa muy fea", apuntó.

Y ésa no fue la única ocasión en el que la influencer fitness vivió un momento desagradable con un taxista:

Bárbara de Regil Especial

"Me subí a otro taxi y el tipo empezó a subir por las montañas, por Caleta pero hasta arriba. En eso se paró en un mirador, yo iba atrás y dije: '¿Qué hacemos aquí?' Creo que por aquí no es, joven', y me empezó a contar: 'Desde hace mucho no tengo relaciones con mi esposa y me gustaría tener contigo'”, narró asqueada.

“Me dijo muchas cosas y me puse a llorar, cuando quise abrir la puerta, él puso la mano y dijo: 'Calmate'. Yo era muy chiquita. El señor me dejó ahí y me bajé corriendo, llorando, pasé muchas veces este tipo de agresiones", concluyó.

rc