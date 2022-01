Bárbara de Regil sufre ataque en pleno vuelo; así fue el angustiante momento (FOTOS)

La actriz Bárbara de Regil una vez más dio de qué hablar en sus redes sociales y es que inició el año 2022 con un ataque durante un vuelo.

A través de sus redes sociales Bárbara de Regil, protagonista de la serie Rosario Tijeras, contó que comenzó a sentirse mal cuando fue al baño del avión y la aeronave comenzó a moverse de forma muy brusca por lo que tuvo un ataque de pánico.

te puede interesar Comparan a Bárbara de Regil con Tarzán y así respondió la actriz (FOTOS)

“Pues sí, me dio un ataque de pánico o ansiedad, por primera vez en mi vida. Contexto: Estaba en el baño y el avión se empezó a mover mucho y me dio miedo, caminé a mi lugar y en el camino empecé a sentirme mal. Se siente horrible. Se me pasó comiendo, pero sobre todo respirando”, escribió Bárbara de Regil en su cuenta de Instagram.

Bárbara de Regil contó lo que le pasó en el avión Foto: Especial

Asimismo, en una historia anterior, Bárbara de Regil contó cuáles fueron los síntomas que tuvo y con los que sintió la necesidad de bajarse del avión inmediatamente.

“Me pasó algo que nunca me había pasado en el avión… Sentí una presión en el pecho: Taquicardia, sude frío, temblaba, no podía respirar, todo en cinco minutos. Me bajé del avión con las piernas sin fuerza y me dio mucha hambre”, explicó la actriz e influencer.

Bárbara de Regil dijo que se bajó del avión temblando, pero que pudo superarlo gracias a que ingirió alimentos. “Tardó como 30 minutos en irse por completo la sensación, pero la fuerte me duró cinco minutos máximo”, contó la actriz.

Las polémicas de Bárbara de Regil

Bárbara de Regil se ha convertido en una de las influencers más polémicas de las redes sociales, a finales del 2021 sostuvo una pelea con Gala Montes por la muerte de su perro, la actriz y cantante criticó la influencer por grabarse llorando y comprar animales como un objeto.

También Bárbara de Regil causó polémica al maquillarse como El Grinch en Navidad, pues los usuarios de redes sociales la comparaban con “Tarzan navideño”, cabe recordar que la propia Bárbara se autollama Tarzán debido a su cuerpo marcado por el ejercicio y hasta comparte memes.

KR