Bárbara de Regil publica la muerte de su perrita y Gala Montes la critica: "Los perros no se abandonan 1 mes"

Bárbara de Regil publicó en redes sociales que se encuentra devastada por la muerte de su perrita “Nala”, la actriz recibió mensajes de apoyo de parte de los usuarios de Internet, excepto de la actriz Gala Montes, quien la criticó por no cuidar a su mascota.

Bárbara de Regil escribió en su Instagram un largo mensaje en el que señaló que su perrita se enveneno a causa de que el fumigador dejó en el jardín veneno para ratas.

“Nalita se comió veneno que el fumigador dejó irresponsablemente pese que le pedí que NO dejara en el jardín por que habían perritos… él, pues si lo dejó. Dejo muchísimas bolsas chiquitas sueltas en todo el jardín, bolsitas de veneno para ratas. Cuando me entere, gracias al jardinero que encontró escondidas algunas, corrimos a buscar más y además le pedimos que viniera a recoger todas las que faltaban que ya no encontramos”, se lee en el mensaje de Bárbara de Regil.

Gala Montes critica a Bárbara de Regil y desata la polémica

Bárbara de Regil recibió cientos de comentarios de famosos y fans que le ofrecieron sus condolencias por la muerte de su perro.

Sin embargo, Gala Montes escribió un par de comentarios por los que se ganó el hate de los usuarios, ya que puso “ahora compra otro” y la actriz de Rosario Tijeras le respondió: “No entiendo tu comentario, un perrito no es un mueble que cambias así como así”.

Bárbara de Regil y Gala Montes discuten en Instagram Foto: Especial

En otro comentario Gala Montes publicó: “No es culpa del jardinero. Por eso hay que cuidarlos”.

Los usuarios se lanzaron contra la actriz y la tacharon de insensible por sus comentarios, sin embargo, Gala Montes publicó una serie de historias donde dijo que lo de comprar otro perrito lo dijo en forma de sarcasmo.

Gala Montes se le va con todo a Bárbara de Regil. pic.twitter.com/WspeCXcEdc — 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐓𝐀 (@LaComadritaOf2) November 15, 2021

En seguida publicó una historia en la que dijo: “Los perros se cuidan, no se toman fotos nada más al Instagram y se abandonan un mes”, pues señaló que Bárbara de Regil constantemente publica historias fuera de su casa en Los Ángeles y no le da el cuidado adecuado a su perrito.

Historia de Gala Montes Foto: Especial

Gala Montes criticó las historias de Bárbara de Regil en las que sale llorando la muerte de su perro y acusó que solamente lo hizo por likes.

Recordó que cuando ella fumigó su jardín no dejó salir a sus mascotas durante dos días para evitar que comieran algo tóxico.

KR