Bárbara del Regil revela quién envenenó a su perrita Nala

Bárbara de Regil está devastada por la muerte de su perrita Nala, la cual murió a causa de un envenenamiento. No obstante, la famosa rompió su duelo para revelar la identidad de la persona que proporcionó veneno a su perro y las circunstancias en las que ocurrieron.

“Lamentablemente, Nala murió a causa de envenenamiento. Gracias por sus mensajes preocupados por mi Nalita. Se murió ayer a las 3 de la mañana envenenada”, fue el mensaje con la cual Bárbara de Regil dio a conocer la noticia del deceso de su mascota.

¿Quién envenenó al perro de Bárbara de Regil?

A través de un post de Instagram, Bárbara de Regil habló acerca de la muerte de su perrita Nala y reveló cómo fue que su mascota fue envenenada.

“No merecías morir así, Te extraño tanto mi Nala, me duele el corazón y el pecho horrible, todavía camino pensando que vas a mi lado. Entro a la cocina, al gym y sigo esperando que entres y te sientes donde siempre. Me duermo y me faltas”, inició la también vendedora de proteínas en su mensaje.

Fue tras ello que Bárbara de Regil reveló que su perro murió tras comer bolsas de veneno para ratas que el fumigador dejó en el jardín de su casa.

“Pensábamos que se comió una pulsera, un chile algo así. Pero no, Nalita se comió veneno que el fumigador dejó irresponsablemente pese que le pedí que NO dejara en el jardín porque había perritos… Él, pues si lo dejó. Dejo muchísimas bolsas chiquitas sueltas en todo el jardín, bolsitas de veneno para ratas”, explicó.

“Cuando me entere, gracias al jardinero que encontró escondidas algunas. Corrimos a buscar más y además le pedimos que viniera a recoger todas las que faltaban que ya no encontramos. Pero ya fue muy tarde… Nalita seguro pensó que era una pelota y se comió una bolsita de veneno en su inocencia”, agregó Bárbara de Regil.

“El viernes a las 3:50 de la mañana la operaron por el dolor de pancita tan fuerte que tenía y fue cuando encontraron todo quemado por dentro del veneno… Completamente desecho… Y se fue al cielo; esa foto que subí abrazándola fue 1 hora antes”, finalizó devastada la actriz.

rc