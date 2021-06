Bárbara el Regil dice que no recibió dinero por promover al PVEM y pierde seguidores

Bárbara del Regil fue una de las influencers que promovió al Partido Verde un día antes de las elecciones a través de su cuenta de Instagram, sin embargo, la actriz señaló que lo hizo de corazón y que no recibió ningún tipo de pago por parte del partido político.

La protagonista de Rosario Tijeras fue abordada por los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en donde fue cuestionada sobre la polémica ocurrida en redes sociales.

Bárbara del Regil dijo que ella solamente compartió su opinión y señaló que todo lo que ella dice se vuelve polémica en redes sociales.

“Ya estoy acostumbrada a las polémicas, todo lo que digo se hace polémica, yo di mi opinión sobre algo, pero por eso no me gusta opinar sobre la religión, política, fútbol, porque la gente se lo toma sumamente personal, porque uno puede dar su opinión de lo que quiera”, dijo la actriz.

“No, a mí me sale, todo lo que hago me sale de corazón, yo etiqueto a todo mundo, yo hablo de lo que quiera… en unas preguntas que hice hace 8 días, me preguntaban, ¿por qué partido vas a votar? y yo no contesté por cual, pero dije me gustaron las propuestas… pero porque me gustaron”, aclaró sobre el supuesto pago que recibió por hacer la mención.

Bárbara del Regil pierde seguidores por polémica

La polémica que se generó en las redes sociales hizo que Bárbara del Regil perdiera seguidores en Instagram.

En redes sociales se difundió la lista de cuántos followers tenía cada influencer, ella aparecía con 8.4 millones, tras la polémica ahora aparece con 8.3 millones de seguidores.

Además, los usuarios reportaron que durante el 6 de junio, Bárbara del Regil bloqueó los comentarios de sus fotos para que nadie le pudiera escribir o criticar por promover al Partido Verde.