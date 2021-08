Vanessa Guzmán y Bárbara de Regil se unen contra los ataques que reciben en redes sociales

La actriz Vanessa Guzmán se une a Bárbara de Regil por una buena causa y es que la fisicoculturista invitó a la influencer a hacer campaña en contra de los ataques que reciben en redes sociales.

Vanessa Guzmán creó el hashtag #noalabusodeopinión, luego de que ella fue blanco de críticas y ataques cuando se dio a conocer que ganó en el concurso de fisicoculturismo.

“Yo misma hice hasta público lo que estaba viviendo de estos ataques con una premisa: No voy a tolerar ningún tipo de abuso en mi entorno. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la agresión”, dijo Vanessa Guzmán en entrevista con Maxine Woodside.

Te puede interesar ¡Cuidado Bárbara de Regil! Estos son los mejores MEMES de Vanessa Guzmán y sus músculos de impacto

Señaló que se acercó a Bárbara de Regil para que se una a la campaña, luego de que la influencer la felicitó por su triunfo en el concurso.

“Tuvimos un contacto y agradezco mucho el gesto que tuvo de felicitación, creo que eso es admirable porque mucha gente puede pensar más en rivalidades que en sociedad y la verdad que recibir el halago de cualquier mujer habla de una armonía social y que eso para mí es lo más importante.

“Le reiteré el que tanto para ella como para cualquier figura pública que se sientan agredidos, a partir de ahora tienen la libertad de usar el hashtag #NoalAbusodeOpinion que acabo de iniciar, el cual dijo que con gusto se sumaría porque no se valen los ataques”, mencionó la actriz.

Vanessa Guzmán defiende la proteína de Bárbara de Regil

Vanessa Guzmán habló sobre la polémica en la que estuvo involucrada Bárbara de Regil por su proteína Loving It, dijo que los productos están en el mercado porque tienen la autorización de alguien y en caso de no cumplir los sacan del mercado.

“Yo no quiero generar ningún tipo de polémica ni nada al respecto pero creo que no se sacan las cosas a la venta así de fácil, tienen que haber estudios detrás y creo que no tengo mucho conocimiento de qué es lo que haya pasado realmente, a veces se habla de ingredientes, o sustancias, o cosas que puedan exceder ciertos límites, pero créeme, cualquier proteína que esté de venta al mercado es porque ya fue avalada por alguien y se dio una autorización para ello”, dijo.