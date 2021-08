Vanessa Guzmán gana concurso de fisicoculturismo con sus músculos de infarto (VIDEO)

Vanessa Guzmán pausó su carrera en la actuación para dedicarse al fisicoculturismo, disciplina en la que está arrasando pues con sus músculos de infarto ganó dos medallas de oro y una de bronce en un concurso.

Vanessa Guzmán saltó a la fama cuando fue coronada como Nuestra Belleza México en 1995; además, ha participado en telenovelas como “Aventuras en el tiempo”, “Atrévete a soñar” y “Soltero con hijas”. Y ahora, la actriz arrasó con sus músculos en la competencia Vallarta Body Fit.

Vanessa Guzmán presumió en sus redes las tres medallas que obtuvo en el Vallarta Body Fit; una en la categoría Open, la otra en Masters, y la última en Novice. Las dos primeras de oro y la tercera de bronce.

Y las medallas que Vanessa Guzmán logró un fueron casualidad, pues en sus fotos se puede apreciar lo marcado y trabajado de su cuerpo y músculos.

Vanessa Guzmán y sus medallas Especial

“Se acerca la meta, se acerca el objetivo. Se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo, pero sin duda el apoyo de todos ustedes, la gente que me conoce, que sabe y que conoce mis objetivos, a todos ustedes: gracias”, señaló la actriz sobre sus triunfos.

“A toda la gente que me odia que me critica: gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez”, agregó.

Vanessa Guzmán lucía así antes de sus increíbles músculos