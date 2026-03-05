En TikTok se viralizó una nueva modalidad de delito que es conocido como carro suscratado con gancho, el cual está causando revuelo en la red social.

Y es que este nuevo modus operandi fue reportado desde 2023, pero otra vez resurgió en Internet con las denuncias de los usuarios que está alertando cada vez a más personas para que eviten ser víctimas de este delito.

¿Qué es un carro suscratado con gancho en TikTok?

De acuerdo con la información revelada, un carro suscratado se refiere al método del “gancho ciego”, que en realidad es una modalidad de secuestro en la que delincuentes contactan a vendedores de autos, los atraen a citas en zonas apartadas y los obligan a subirse a su propio auto bajo amenazas, llevándolos a otro lugar para pedir rescate. O sea, es un secuestro exprés.

Los delincuentes contactan a las víctimas a través de los anuncios que publican en plataformas digitales y tras hacer una atractiva oferta para la supuesta compra - venta del vehículo, organizan una cita en un lugar apartado y la rodean con varios coches. Luego, obligan a la víctima a subirse a su auto y la trasladan a un sitio lejano.

Una vez que los secuestran contactan a la familia para pedir un rescate con alta cantidades de dinero, incluso obligan a la víctima a firmas documentos para asegurar el pago.

Por el momento, este modus operandi para cometer secuestro exprés se ha reportado en países como Ecuador, sin embargo, cabe recordar que en México han sucedido casos similares.

Pues en abril de 2024 se dio a conocer el caso de un matrimonio de Emma Lucía Bandala Herrera y Santiago Rodríguez Navarro, quienes habían publicado la venta de su camioneta y tras este anuncio fueron contactados, salieron a vender el vehículo y lamentablemente fueron hallados muertos.

Las autoridades mexicanas también emitieron alertas para prevenir a las personas en la venta de autos, para que tomen sus precauciones y así evitar que les quiten el carro o que les quiten la vida como sucedió con el caso de este matrimonio en Poza Rica, Veracruz.