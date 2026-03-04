¿Quién es la Chapina del video viral haciendo tortillas?

En TikTok uno de los videos más virales del momento es el la princesa Chapina haciendo tortillas, ya que se publicó completo en la plataforma durante un live.

El video que se viralizó presuntamente fue parte de una batalla, en la que participaba la creadora de contenido en una transmisión en vivo.

La mujer habría perdido esta batalla y como parte del castigo era grabarse teniendo un encuentro íntimo con su esposo. Sin embargo, otras versiones apuntan a que en realidad el video fue grabado en la intimidad y el hombre con el que ella aparece filtró el video.

TE RECOMENDAMOS: Crearán nuevo código de conducta La directora del Festival de Cine de Berlín permanecerá en el cargo tras tensiones por Gaza

En la grabación la mujer aparece vistiendo un traje típico de Guatemala. Si bien en los fragmentos que se están compartiendo en TikTok no se ve completo el clip, los usuarios están publicando fotos en los comentarios que dejan muy poco a la imaginación.

¿Quién es la Chapina del video haciendo tortillas?

Aunque se tiene poca información sobre la mujer que sale en el video, los usuarios ya revelaron algunos datos.

Según los cibernautas la chapina del video haciendo tortillas se llama Gaby, es una mujer originaria de Guatemala, pero no se sabe nada más sobre su vida personal, además de que el hombre con el que sale en el video es su esposo.

video de la princesa chapina que causa polémica en TikTok ı Foto: TikTok

Si bien se dijo que la grabación fue hecha en un live en TikTok, otros están asegurando que en realidad se trata de un video filtrado, ya que actualmente ya se han revelado cinco videos más de la mujer conocida como princesa Chapina,

Esto último se reveló porque en TikTok ya circulan más videos privados de la Chapina haciendo tortillas, según los usuarios ya hay cinco grabaciones que se están difundieron en la plataforma.

Asimismo, también hay fotografías que presuntamente corresponden a la mujer del video, pero hasta el momento no hay una cuenta oficial en la que la mujer se haya pronunciado con respecto a la publicación de estos videos.

Los usuarios de las redes sociales están impactados de que este video se esté compartiendo en TikTok, ya que las políticas de la plataforma son muy estrictas con respecto al tipo de contenido que se difunde, sin embargo, parece que algunos han logrado burlar la censura con este clip que se está viralizando por la red social de videos cortos.