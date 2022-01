Gala Montes 'destroza' a Bárbara de Regil por polémica pasada: "lávese la boca"

El Año Nuevo suele ser una época para dejar atrás el pasado y los pleitos del ayer, cosa que ni Bárbara de Regil ni Gala Montes hicieron, pues el 2022 no lleva ni una semana y ya se están dando con todo.

Hay que recordar que su enemistad inició hace unas semanas, cuando Bárbara de Regil lamentó la muerte de su perrita Nala, cual fue envenenada. Ante ello, Gala Montes acusó a la diva fitness de ser una descuidada y cuestionó que se mostrara llorando en redes.

Ahora, Bárbara de Regil ofreció una entrevista a “Ventaneando” en la recordó aquella pelea del 2021, ante lo cual lanzó una severa indirecta en contra de Gala Montes:

“Este domingo voy a ir a un hospital, ya lo subiré y lo subo no porque diga: ‘Miren lo que estoy haciendo’, lo subo porque si yo tengo el poder de usar mis redes para motivar a que alguien más haga algo por alguien, lo voy a seguir haciendo”, dijo Bárbara de Regil.

Y, al parecer, Gala Montes está muy al pendiente de lo que la polémica actriz hace y dice, pues no tardó ni un momento en responderle al “estilo Niurka”.

“Les voy a hablar como Niurka para que esto sea más divertido para todos. Resulta ‘people’ que en 2021 se quedó toda la mier**, pero que esta gente quiere traer esta mier** al 2022, primero, cuando hablen de mí, lávense la boca”, pronunció.

“Si se informaran sabrían de lo que yo les quiero decir, de lo que yo les quiero transmitir, lo que te voy a decir a ti es que si tú no sabes quién soy yo no es obligación. Yo no te tengo envidia, oíste. Yo tengo 21 años, todavía produzco colágeno, vitamina e, ¡qué te voy a tener envidia! esto se trata del perro”, agregó furiosa Gala Montes.

¡SE ESTÁN PELEANDO!



El día de ayer Bárbara de Régil se presentó en Ventaneando y tocó el tema de su discusión con Gala Montes, a lo que Gala ya se hizo presente en sus redes. Arremetió nuevamente contra Bárbara y Ventaneando. pic.twitter.com/u8ALn9fMyj — 𝗖𝝝𝗠𝝠 𝗡𝗘𝗪𝗦 (@LaComadritaOf2) January 6, 2022

rc