Romina Marcos revela por qué su mamá Niurka es santera ¿Maldad o protección?

Es sabido por todos que Niurka, además de ser la “Mujer escándalo”, es santera; y ahora su hija Romina Marcos reveló al mundo los motivos por los cuales la famosa practica dicha religión.

En entrevista con “TVNotas”, Romina MArcsos habló acerca de las creencias de su mamá y afirmó que la santería “no es algo malo” y que “los trabajos” no hacen daño a terceras personas.

“Si quieres alejar a alguien de tu vida, pides que lo alejen de ti, pero no le hacen daño a la persona. Es una religión muy difícil, que lleva tiempo, dedicación y respeto y por medio de mi mamá nos protegen, a ella la protegen de las envidias”, externó.

Por si fuera poco, Romina Marcos, la gran ganadora de “Las Estrellas bailan en Hoy”, especificó que busca protección de las personas que envidian su “belleza y su forma de ser”.

“Yo también me tengo que proteger por medio de pulseritas que mi mamá manda a hacer con gente de su religión y siempre traigo una pulsera puesta”, informó Romina.

“Yo soy hija de Yemayá, la santa del mar y cada vez que voy al mar tengo que pedirle permiso para entrar porque si no, me puede llevar con ella. Una vez casi me ahogo por no pedir permiso, hay que tener cuidado”, añadió la hija de Niurka.

