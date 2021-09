Niurka presume a novio 22 años menor que ella: "¡Te pude haber parido!”

Niurka Marcos es toda una rompecorazones y ella no distingue entre género o edad, es por ello que la “Mujer Escándalo” presumió con orgullo a su nuevo novio, quien es 22 años menor que ella.

Niurka fue captada en el Aeropuerto de la CDMX con su nueva pareja, un hombre de 31 años que se llama Raúl Palma.

“¿Por qué quieres estar conmigo?, digo, ya sé que soy bella, ¿verdad?, pero, ¿por qué quieres estar con una señora de 53 años? Te pude haber parido, wey. Y él, insistente con que quiero comerme a esa niña. Y yo: ‘pues dale, cómeme’”, afirmó Niurka.

Raúl Palama narró que conoció a Niurka en Mérida, “por medio de unas tías mías”; palabras que dijo mientas su novia se burlaba de él por estar nervioso ante las cámaras.

“¿Cómo no voy a estar feliz?, si es un pollito… y a parte me encanta, me estoy divirtiendo muchísimo con esa gente bien tóxica que dice: ‘parece tu hijo o nieto’, pero nadie tiene el privilegio de que un ‘sugar baby’ te consienta y te quiera”, celebró Niurka.

“Estoy contenta… yo creo que los ojos se iluminan cuando las personas son felices, y yo soy feliz. Además, mam** muy bien y todo lo que tiene… ¿Qué más quieren saber? Es un yucateco eficiente y equilibrado, y hace lo tiene que hacer”, remarcó Niurka.

