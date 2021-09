Alexis Ayala niega ser el "sugar daddy" de Cinthia Aparicio, su novia 28 años menor

Alexis Ayala vuelve a estar en el centro de la polémica, no por el tema relacionado a su exesposa Fernanda López, sino porque luego de que anunció su noviazgo con la actriz Cinthia Aparicio, 28 años menor que él, fue criticado por ser el “sugar daddy” de la joven.

Fue tras la conferencia de prensa de la obra “Divorciémonos de amor” que Alexis Ayala fue abordado por los medios, los cuales le preguntaron sobre su vida como “sugar daddy” de Cinthia Aparicio, quién también estaba presente.

"Nosotros llevamos dos meses y no nos hemos escondido de nadie, porque no tenemos que escondernos de nadie y estamos viviendo bien. Que si las diferencias de edades, tenemos la diferencia justa y necesaria para llevarnos y entendernos bien y eso es nuestro”, comentó Alexis Ayala.

“Si terminas con una pareja, ¿no te vas a dar la oportunidad de compartirle el amor a alguien? ¡Carajo!, la vida es para vivirse! Y ¿Tú crees que, si estos ojos me voltean a ver, los voy a quitar de mi camino? ¡Desde luego que no!”, dijo el actor mientras abrazaba a Cinthia Aparicio.

Tras ello, y a pregunta expresa de un reportero, Alexis Ayala aseguró que no es el “sugar daddy” de Cinthia Aparicio, quien no tardó en decir:

“Trabajo, me gusta viajar, me gusta leer, aprender y no estoy con él por eso (el dinero) ni me interesa”, afirmó la joven.

Finalmente, Alexis Ayala aseveró que Cinthia Aparicio lo va a llevar a Alaska a un crucero, “y no lo estoy pagando yo… qué mujer, ¡qué compartida!”, remarcó.

