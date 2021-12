Fernanda Castro destruye a quienes la atacan por su vello en las axilas: "¡La suya!"

Fernanda Castro, hija de la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro, arremetió en contra de las personas que se atrevieron a criticarla por no rasurase las axilas, con un devastador mensaje.

Y es que hay que recordar que hace un tiempo Fernanda Castro reveló en su Instagram que está en cuarentena pues se enfermó de COVID, pero lo que le llamó la atención a la gente no fue su estado de salud, sino sus axilas repletas de vellos.

Además, por si fuera poco, un individuo que se sintió muy audaz la cuestionó por su decisión de no depilarse las axilas, en una dinámica de preguntas y respuestas.

“¿Desde cuándo no te depilas tus axilas, Fer?”, se le preguntó; y la hija de Angélica Rivera respondió: “desde agosto”, junto a una fotografía de sus vellos.

Tras ello, Fernanda Castro despotricó contras las críticas que recibió de su vello y señaló que a los hombres no se les ataca por tener vello en el cuerpo.

“¿Por qué debería? Ya déjenme en paz, fíjense en la suya, se me sigue haciendo muy estúpido que una mujer con pelo en la axila, como todo el pu*** mundo al que le crece, sea algo ‘oh’”, expresó.

“Fíjense en algo más, hay gente más cul*** con las axilas depiladas. Me dicen mucho que la estética, pero me vale madres. La mayoría de los hombres en este planeta tienen pelos en la axila, no nada más ahí sino en casi todo el cuerpo, ¿por ende son sucios, por ende no tienen higiene?”, remarcó.

