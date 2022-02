Celia Lora revela que podría sumarse a un querido reality deportivo ¿Exatlón o Survivor?

Celia Lora es una de las famosas más queridas por el público, cosa que ha logrado gracias a sus fotos que siempre se burlan de la censura y sus divertidas polémicas. Por ello un famoso reality deportivo la está buscando para que se sume al programa.

Así lo afirmó Celia Lora en entrevista con “Chisme no Like”, programa al que le dijo que se arrepiente de haber estado en “La casa de los famosos”.

“Desgraciadamente tomé la mala decisión de ir a la mama** ésta de Telemundo y eso me pesa. No tengo palabras para explicarte yo cómo me arrepiento”, apuntó Celia Lora.

Asimismo, Celia Lora dijo que no tiene relaciones sentimentales, pues no tiene la paciencia para ellas; “me gusta mucho la paz mental”, remarcó.

Finalmente, la playmate también adelantó que podría sumarse a un querido reality deportivo, pues la televisora que lo produce se puso en contacto con ella.

“Estoy viendo si me voy a 'Reto 4 elementos', todavía no digo que sí, pero me lo dijeron el lunes y dije, bueno por qué no”, comentó Celia Lora.

rc