Susana Zabaleta destruye a quienes critican sus arrugas: "Tengo esta edad y estoy buenísima"

No cabe duda de que Susana Zabaleta, de 57 años, es una de las famosas más queridas por el público, tanto por su belleza como su honestidad brutal, misma que uso para destruir a la gente que la criticó en redes por tener arrugas.

En entrevista con el programa “Hoy”, Susana Zavaleta emitió una serie de declaraciones con motivo de los comentarios tóxicos que recibió en un video de TikTok en el que aparece completamente al natural.

"Tienes unas arrugas y qué si entonces se te notan... entonces yo digo: ¿qué prefieren? De verdad prefieren a la gente (operada) o no... este honor y este rollo que le tienen a la juventud, como si la gente de 50 años tuviéramos que estar muertos y yo me la paso tan bien y estoy tan enamorada. Disfruto mi cuerpo y mi edad", externó la cantante.

Asimismo, Susana Zabaleta afirmó estar orgullosa de cada una de sus arrugas y líneas de expresión, además de que dejó claro que no se va a operar la cara ni ninguna parte de su cuerpo, como suelen hacer algunas de sus colegas, como Gaby Spanic.

"No volvería y ni quiero parecer una chavita de 30. No quiero, tengo esta edad y estoy buenísima", remarcó la Zabaleta.

"Tus arrugas y las mías nos las hemos ganado, no me acuerdo de dónde, pero no las hemos ganado, y están bien ganadas. La gente que trae botox, que no se le nota ni una arruga o que se ha operado, las veo y digo: 'es que ya hasta se parecen', es como este mundo del ‘todos iguales’", finalizó Susana Zabaleta.

