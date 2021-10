Susana Zabaleta revela que padece enfermedad y se atiende con marihuana (VIDEO)

La actriz y cantante Susana Zabaleta confesó que la única droga que usa es la marihuana para poder aliviar los síntomas de la enfermedad que padece.

Susana Zabaleta se subió “Al volante con el Escorpión Dorado” y ahí la actriz y cantante habló de algunas situaciones de su vida.

Te puede interesar Susana Zabaleta asegura que Armando Manzanero se le aparece

La cantante reveló que solamente ha probado la marihuana y que no ha probado algún otro tipo de droga. Señaló que la planta la usa de forma medicinal, ya que padece fibromialgia.

“Mota, nada más, nunca en mi vida he probado otra cosa, pero me meto mota porque, bueno vas a decir ¡Ay, sí!, pero es que tengo una mad… que se llama fibromialgia, ¿la conoces?, es una enfermedad y entonces cuando fumas ya te puedes mover increíblemente bien, ya no te duelen los huesos, las articulaciones y está padrísimo”, contó Susana Zabaleta al Escorpión Dorado.

¿Qué es la fibromialgia, enfermedad que tiene Susana Zabaleta?

De acuerdo con el sitio de Internet medlineplus.gov, la fibromialgia, enfermedad que padece Susana Zabaleta, es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas.

Las personas con fibromialgia pueden ser más sensibles al dolor que aquellas que no la tienen. Esto se conoce como percepción anormal del dolor.

Entre los síntomas más comunes, señala el sitio web, son:

Dolor y rigidez en todo el cuerpo

Fatiga y cansancio

Problemas con el pensamiento, memoria y concentración (conocido como niebla mental o "lagunas")

Depresión y ansiedad

Dolores de cabeza, incluyendo migrañas

Síndrome del intestino irritable

Adormecimiento u hormigueo en manos y pies

Dolor en el rostro o mandíbula, incluyendo una afección conocida como trastorno de la articulación temporomandibular

Problemas para dormir

KR