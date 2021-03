Susana Zabaleta asegura que Armando Manzanero se le aparece

Susana Zabaleta fue una de las grandes amigas de Armando Manzanero, quien falleció el pasado 28 de diciembre tras luchar contra el COVID; la artista asegura que el deceso del “Rey del Romanticismo” le ha afectado, pero también asegura que el compositor la visita en forma de “pájaro”.

Así lo reveló Zabaleta a la periodista Mara Patricia Castañeda, a quien afirmó que Manzanero la ha visitado en su casa y en el aeropuerto.

“Me han pasado cosas de lo más mágicas y sé que es el maestro. El otro día abrí la puerta y llega un pájaro y se pone en la puerta y empieza blah, blah, blah. Todos se quedaron sorprendidos, cantó, cantó y después se fue”, contó la cantante.

Agregó que en una ocasión en que iba llegando al aeropuerto, un pájaro se posó arriba de su maleta “y blah, blah, blah. Y sí creo en la vida después de la muerte, pero creo que nadie está preparado para la muerte”, dijo.

Susana Zabaleta aún sufre la muerte de Manzanero

La también actriz compartió que el fallecimiento del autor de temas como “Somos novios” le a afectado al grado de que piensa en acudir con un tanatólogo.

“Me topé con la muerte y no supe qué hacer. Yo creo que necesito ir con un tanatólogo, yo creo buscaré en algún momento porque cuando te quedas con las ganas de decir, yo me quede con las ganas todavía de decirle muchas cosas al maestro, nos quedamos con las ganas de cantar”, lamentó.

Zabaleta y Manzanero Instagram

Agregó que lo único que la calmó tras el deceso fue hablar con uno de los hijos del artista.

“El único que me calmó fue Diego, el hijo del maestro, que llego a desayunar a mi casa y me dijo: '¿Qué te pasa? ¿Cómo querías que se muriera mi papá? Lleno de nietos, de personas llorándole en su cama, claro que no. Mi papá hizo una fiesta de cumpleaños en Oaxaca, luego se fue y de repente dijo bueno, y se fue dejando todo en regla'. Claro, pero no me lo contó, se fue sin decirme muchas cosas que teníamos que habernos dicho, todavía traigo el pinche dolor”, abundó.