Mauricio Martínez denuncia a Antonio Berumen por abuso: "Mi obligación moral"

Mauricio Martínez ya denunció por abuso sexual ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a Antonio Berumen, a pocos días de haber revelado que había sido ultrajado por el productor.

La noticia la dio a conocer el mismo Mauricio Martínez a través de su Twitter, mediante un emotivo mensaje en el que afirma que no se quedará callado.

"Hace una semana era sólo un tuit en solidaridad a una mujer muy valiente. Que triste darme cuenta que éramos muchísimos más y que tantos han callado por años”, inició Mauricio en su mensaje, en referencia a que el actor tiene conocimiento de que al menos otras 14 personas son presuntas víctimas de Berumen.

“Por todos ellos, mi obligación moral es hacer lo que hice: denunciar a ese criminal. Nunca más. #ANosotrosTambien", agregó el famoso.

Mauricio Martínez contó hace unos días cómo presuntamente Antonio Berumen abusó sexualmente de él: todo inició cuando fue a su casa en busca de representante, ahí el productor lo invitó a que se bañara, aceptó pero en la regadera descubrió que había una cámara.

“Salí bastante nervioso. Me dijo ‘estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?’. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, relató.

rc