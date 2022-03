¿Luis de Llano es 'El Carnal de las Estrellas' de Molotov?

Luis de Llano está bajo la mirada de todos desde que Sasha Sokol reveló que el productor abusó de ella cuando tenía 14 años; por ello miles de fans han asegurado que Molotov le dedicó al famoso su canción “El carnal de las Estrellas”, pues en ella menciona su apellido y habla de escabrosos temas sexuales.

Molotov lanzó en 1998 “El Carnal de las Estrellas” como parte de su disco “Molomix”. En la canción, la banda habla de una turbia figura del ámbito televisivo que abusa de su posición de poder para pedirle favores sexuales a mujeres, a las que les promete fama y una carrera en la farándula.

Y es que Molotov menciona explícitamente el apellido Luis de Llano en la canción:

“Te topas a un tipo de nombre De Llano, que quiere ayudarte y echarte la mano; Que no quiera echártela atrás, no te dejes porque aún hay más”, dice la letra de “El Carnal de las Estrellas”.

“Quieres volverte una super estrella, y quieres salir en televisión; que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarte en su cama”, agrega.

Tiempo después, Luis de Llano fue cuestionado directamente en una entrevista si era “El Carnal de las Estrellas” de Molotov, a lo que se puso nervioso, pero después respondió con unas palabras que han despertado más dudas que respuestas:

“Tengo un ejercicio cuando llega una chava guapa a mi oficina a pedirme chamba: (les decía) yo te voy a hacer rica y famosa, pero tengo una condición. Pero no quiero que la comentes con nadie, quiero que quede muy personal entre tú y yo, y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero me es muy importante y voy a ser muy sincero y muy directo contigo: te lo juro que te voy a hacer la estrella de las estrellas, pero cuando seas rica y famosa, no te quiero volver a ver en mi vida”, dijo Luis de Llano.

