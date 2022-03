Margarita 'La Diosa de la Cumbia' revela que su papá abuso de ella y de su hermana (VIDEO)

Margarita “La Diosa de la Cumbia” rompió el silencio y reveló que su padre abusó sexualmente de ella cuando tenía tan sólo 14 años, la misma edad que tenía Sasha Sokol cuando Luis de Llano se aprovechó de ella.

La noticia la reveló Margarita durante una conferencia de prensa, misma en la que narró que su padre la ultrajó poco después de que se enteró de que él le era infiel a su mamá.

"No tienen idea cuántas mujeres, niños, hemos pasado por eso, muchas, nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callarse, ahora debemos hablar, es tiempo de olvidar y perdonar", inició en su relato.

"Fue alguien muy cercano, demasiado cercano... Yo era una niña feliz, una niña muy feliz, hasta que un día a mis 14 años, me doy cuenta que mi papá tiene una novia y entonces se me vino el mundo abajo", añadió Margarita.

Margarita dijo que no sabía si debía contarle a su madre: “mi papá estaba enfermo, tenía 39 años y después de haber sentido toda esa desilusión y todo ese velo que se me cayó de la cara, él me violó".

"El tener que ver a mi papá y no decir nada, el ver a mi mamá, por no decir nada, una niña de 14 años, en mi época lo que sentíamos era culpa, fue muy difícil porque después mi papá murió y claro que me dolió, yo nunca entendí el por qué mi papá me había tocado", añadió.

Por si fuera poco, Margarita reveló que recientemente su hermana le confesó que su papá también abusó de ella: “eso sí me dolió”.

rc