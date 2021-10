Margarita La Diosa de la Cumbia anuncia que bajó 13 kilos tras vencer la depresión (VIDEO)

Margarita la Diosa de la Cumbia impactó a sus seguidores con su apariencia, la cual dijo que logró tras superar la depresión y bajar 13 kilos.

Así lo afirmó Margarita la Diosa de la Cumbia en entrevista con “Ventaneando”, programa en el que además reveló que se convertirá en abuela.

“Voy a ser abuelita por primera vez; no sé, me siento extraña pero ya me dijeron que va a ser una cosa maravillosa. No me preocupa nada, pero como no lo he sentido, no sé cómo se siente ser abuela, sé cómo es ser mamá y es maravilloso”, destacó la artista.

Margarita la Diosa de la Cumbia supera la depresión

Asimismo, Margarita la Diosa de la Cumbia reveló que sufrió depresión por varios años y habló de la manera en que superó el padecimiento. Contó que se dio cuenta de que algo no estaba bien con ella en una reunión, pues el marido de una amiga suya la diagnosticó con dicho mal.

Tras ello, la Diosa de la Cumbia siguió un largo proceso de sanación y terapia, por lo que ahora está de maravilla:

"Estoy que no me quepo de la felicidad, me siento inalcanzable, me siento bonita y me siento con una bella alma que tiene mucha música que ofrecer”, afirmó Margarita.

Y, además de su bienestar mental, la cantante también compartió que logró bajar 13 kilos, lo cual se notó pues luce radiante y despampanante.

😄@margaritacumbia nos visita en el foro de #Ventaneando ¡está celebrando 40 años de trayectoria artística! 😍



📍Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉🏼 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/sRtNo1Z9CC — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 7, 2021

rc